Andrés Iniesta: "Philippe Coutinho no ha venido a jubilarme en Barcelona"

El volante español Andrés Iniesta saludó la incorporación del brasileño Philippe Coutinho al Barcelona tras la goleada ante el Celta de Vigo.

A sus 33 años, el volante español Andrés Iniesta sabe que no podrá rendir al mismo nivel para el resto de su carrera en Barcelona. Sin embargo, esto no quiere decir que el hecho de la llegada de Philippe Coutinho sea para un pronto recambio en su posición. Así lo dejó en claro 'El Cerebro' en declaraciones al programa 'El Transistor' de Onda Cero. También felicitó al brasileño por sumarse a la plantilla.

"No sé que es lo que realmente ha salido, pero yo soy un jugador de club y siempre lo he dicho. En este club tienen que estar los mejores. Por lo tanto, Philippe Coutinho es uno de los mejores, joven, con un talento innato y el Barcelona es un club en el que podrá seguir creciendo. Más allá d que venga un nuevo jugador, nunca habrá uno que me pueda jubilar o echar de aquí. A los 33 años no es esa la cuestión. Coutinho viene a sumar", dijo Andrés Iniesta al programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Sobre los 160 millones de euros que pagó el Barcelona al Liverpool por Philippe Coutinho, Andrés Iniesta no quiso darle mucha importancia al alto precio del traspaso y solo se limitó a analizar las virtudes del jugador y lo que ganará en su aventura con Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé.

"Me quedo con que es uno de los mejores jugadores que hay en su posición. Tiene un perfil de lo que gusta aquí. Es un jugador rápido, hábil, que combina muy bien, utiliza muy bien las dos piernas, crea y hace goles.Va a encontrar un entorno muy bueno para crecer. Otra cosa es el precio del mercado. El precio del mercado lo marca lo que vale un jugador o no. Más allá de las cantidades de locura, lo que nos tiene que dejar felices es que es nuestro", concluyó Andrés Iniesta.