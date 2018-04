Jean Deza: “Pienso hacer las cosas bien y con calma. Luego, la selección viene sola”

Jean Deza regresó a los terrenos de juego con la camiseta de Sport Huancayo luego de más de un año sin jugar.

En el fútbol peruano, Jean Deza ha sido uno de los habilidosos jugadores que más proyección presentaba. El joven atacante tuvo malas decisiones durante su carrera futbolística, pero ahora parece haber encontrado la luz al final del túnel.

Jean Deza fue castigado por la FIFA al incumplir su contrato con el Levski Sofia. Hace unas semanas le levantaron el castigo y ya debutó con Sport Huancayo. Hoy, el atacante habló de la nueva oportunidad. "Muy contento por sumar los primeros minutos y más contra la academia que me sacó en el fútbol. Todos saben la calidad de jugador que soy, me siento comprometido con mi equipo", afirmó Deza al programa ‘La hora de Lalo’ en Radio Ovación .

Los 33 minutos jugados el último lunes, ante Cantolao, ilusionan a Jean Deza y agregó: "Uno es consciente del jugador que es, me he equivocado pero no quiero hablar de eso, porque donde he jugado he marcado la diferencia". El ex Alianza Lima tiene en cuenta que destacar en su equipo le podría abrir las puertas de la selección nacional.

Jean Deza, quien ya ha jugado con la selección peruana, habló de su expectativa con la ‘Bicolor’: "Cuando Perú clasificó fue una alegría muy inmensa, aunque no esté, por mis compañeros también, y claro, por el profesor Gareca. A quién no le gustaría estar en la selección, es lo más lindo, pero tomo las cosas con calma, pienso en hacer bien las cosas y luego, la selección viene sola", finalizó.

Jean Deza jugó 6 partidos amistosos con la Selección mayor de Perú: 5 en el pequeño proceso de Pablo Bengoechea y 1 con Ricardo Gareca, en el debut del ‘Tigre’, ante Venezuela (derrota de Perú por 1-0).