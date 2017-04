Sporting Cristal vs. The Strongest: las posibilidades para la primera victoria celeste en Copa Libertadores

Sporting Cristal lleva dos triunfos seguidos y aspira a lograr su primera alegría en la Copa Libertadores de la mano de un Cristian Ortiz entonado.

Cristian Ortiz celebra su gol a Sport Rosario. Creditos : LIBERO/Rodolfo Contreras

Sporting Cristal tiene la posibilidad de sumar sus tres primeros puntos este martes (7:45 p.m.) en el Estadio Nacional, cuando reciba al The Strongest de Bolivia, por Grupo 2 de Copa Libertadores. El plantel celeste, último en la tabla con una unidad, buscará sumar en casa para seguir mantiendo las chances en este certamen.

Según las estadísticas, Sporting Cristal tienen todo a favor contra The Strongest. Las veces que han enfrentado a un cuadro boliviano, los resultados han sido positivos para los celestes. De ocho compromisos jugados, siete han sido victorias para Cristal y un empate, lo que hace favorito para ganar e ir acomodándose en la tabla.

The Strongest no será un rival fácil. Viene de golear 6-0 al Blooming por la liga boliviana y enchufado para sorprender a los rimenses ya que cuenta en sus filas con el volante Alejandro Chumacero y en la dirección técnica al internacional y ex técnico de la Selección de Venezuela, César Farias.

Sin embargo, en el Rímac no se confían y buscarán hacer un gran compromiso en casa para sumar. El triunfo que más se recuerda en tienda celeste ante un cuadro boliviano es el 3-0 a favor contra el Bolívar, por Copa Libertadores el 1997, pues selló su pase a semifinales de aquel torneo intercontinental. Por ello, pese a tener todo a favor, los cerveceros harán pesar su historia y claro, las estadísticas. Veremos qué pasa.

EL DATO:

Sporting Cristal es el único equipo peruano que goleó a un club boliviano. Bajo el mando de Juan Carlos Oblitas, humilló 7-0 al Jorge Wilstermann.