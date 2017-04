¿Y el Santos? Neymar reveló que desea jugar en el Flamengo

Neymar tiene un sueño: jugar con el Flamengo en el Maracaná. El crack del Barcelona no ocultó uno de sus máximos deseos y afirmó sentirse dolido con su exclub Santos.

Neymar, tras un Flamengo-Santos en el Maracaná. Creditos : Internet

El Flamengo tiene un imán que atrae a las más grandes personalidades del fútbol brasileño: Zico, Romario, Pelé, Ronaldinho y... Neymar. El capitán de la selección brasileña y crack del Barcelona, formado en el Santos y uno de los máximos ídolos de su historia, no ocultó uno de sus más grandes sueños que tiene el fútbol: jugar en el equipo con más hinchada en el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Benzema 'bendice' el fichaje de Hazard por el Madrid

En una entrevista con Esporte Interativo, Neymar contó que no descarta volver al fútbol brasileño y jugar precisamente por en el equipo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco. "Tengo un gran deseo de jugar en el Flamengo viendo al Maracaná lleno en un partido de Copa Libertadores", sostuvo.

No es la primera vez que Neymar deja notar su predilección por el Flamengo. "¿Jugar en Flamengo? Quién sabe… sería un honor para mí jugar en el Maracaná. Me gustaría jugar ahí todo el día. Es un club en el que tengo la voluntad de jugar", declaró el año pasado. Y no es el único en su familia que sueña con los colores rubronegros. "El padre de Neymar me dijo que su sueño es que Neymar acabe su carrera en el Flamengo", reveló un periodista brasileño y amigo de 'Ney' padre hace un tiempo.

NO TE LO PIERDAS: 'Chiquito' Flores explicó por qué lo borraron de la Selección

La pregunta de millón es... ¿Y donde queda el Santos, el club que lo formó y lo hizo conocido en el fútbol? Neymar aseguró tenerle "un cariño enorme" a su exequipo, pero no puede olvidar todo lo sucedido desde su salida. "El Santos entró en la justicia contra mí, y aún no sé por qué, hay muchas historias que la gente no sabe, solo hace falta que digan que yo quería hacer un gol en contra cuando jugamos contra el Barcelona en el Mundial de Clubes", sentenció.

EL DATO:

Neymar anotó 136 goles en 225 partidos con el Santos y su título más significativo fue la Copa Libertadores 2011.

EL GOLAZO DE NEYMAR AL FLAMENGO QUE LE VALIÓ UN PREMIO PUSKAS