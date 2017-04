Miguel Trauco sorprende con golazo en las prácticas del Flamengo [VIDEO]

El entrenador del Flamengo, Zé Ricardo, lo viene utilizando a Miguel Trauco en zonas de ofensiva. Hoy sorprendió con su golazo en los entrenamientos con el 'Mengao'.

El Flamengo sigue trabajando fuertemente con Miguel Trauco en labores ofensivas. En el choque frente Atlético Paranaense (Copa Libertadores) estuvo como volante por izquierda y se jugó un partidazo con asistencia de gol a Paolo Guerrero. Hoy en las prácticas anotó un golazo el exjugador de Universitario de Deportes.

Flamengo a través de su página oficial, colgó varios videos y fotos de los entrenamientos del primer equipo done se pudo apreciar a Miguel Trauco haciendo trabajos ofensivo donde anotó un golazo desde fuera del área, dejando parado al portero. ¡Inatajable!

“Es una posición que conozco, me inicié ahí. Obviamente no juego mucho ahí y pensé que se me iba a complicar por el recorrido, no estaba acostumbrado. Tratamos de hacer lo mejor y conseguimos un resultado positivo, lo merecíamos”, sostuvo Trauco sobre su nuevo lugar en el campo de juego.

Como se sabe, Miguel Trauco lleva anotados dos goles con la camiseta del Flamengo. Uno por el torneo local y por Copa Libertadores. Fue al San Lorenzo en la goleda de 4-0 en el Maracaná.

EL DATO

Miguel Trauco con Universitario de Deportes figura con un tanto tras su llegada del Unión Comercio. Fue en la victoria de 1-3 ante Alianza Atlético. Fue el empate.