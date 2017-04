Carlos 'Tigrillo' Navarro arremetió contra Coki Gonzales en pleno programa radial [VIDEO]

Conocido crítico de Ricardo Gareca, no tuvo piedad contra su excompañero de prensa a quien denunció por pedir a la FPF ser llevado en charter de la selección peruana a la Copa América de Chile 2015.

Los medios deportivos también tienen sus partes polémicas que son extrafutbolísticas como es el caso de las duras declaraciones del periodista Carlos 'Tigrillo' Navarro contra su colega Coki Gonzáles a quien de llamar no solo alcohólico, reveló que llamó al directivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas para que lo lleve en el charte de la selección peruana a la Copa América del 2015.

Carlos 'Tigrillo' Navarro contó que previo a la entrevista que le hizo hace unos días a Ricardo Gareca en la Videna, se cruzó con Coki Gonzáles quien lo llamó "muerto de hambre y le tiro una moneda diciéndole que con eso podía dar de comer a sus hijas".

Ante ello, Carlos Alberto Navarro utilizó su programa radial en Exitosa para responderle al hombre de prensa. "yo le dije que no manche la profesión de periodista, porque no me subí a un charter de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pidiéndole a Juan Carlos Oblitas (director deportivo) que lo lleve a la Copa América del 2015", contó.

Luego agregó. " y lo digo porque yo estuve presente cuando llamó a Juan Carlos Oblitas, pidiéndole ese favor porque el canal no tenía plata para enviarlo. Allí se hipotecó Coki Gonzáles", mencionó.

EL DATO

Carlos Alberto Navarro fue sacado de TV Perú debido a que el canal del estado consideró que le faltó el respeto a Ricardo Gareca, técnico de Perú tras criticar su planteamiento en la derrota ante Chile por las Eliminatorias en el año 2015.