Universitario: Aldo Corzo contó que jugador del Real Madrid se asemeja a él por el corazón que le pone

Aldo Corzo sorprendió al mencionar que su mejor jugador en su puesto en Dani Alves, pero Dani Carvajal es el futbolista que se asemeja a su juego por el corazón que le pone.

Aldo Corzo luego de un comienzo frío con Universitario de Deportes viene cumpliendo dos buenos partidos tras la llegada de Pedro Troglio. El lateral confesó además al jugador internacional al cual su juego se puede asemejar.

La 'muela' desde que apareció en Alianza Lima reconoció que el fútbol internacional es uno de las cosas que hace siempre y tras ser preguntado por un futbolista en su puesto que admira admitió que Dani Alves, pero Carvajal tiene un parecido a él.

"Justo estábamos viendo a Carvajal, pero a mi gusto Dani Alves (es el mejor). Igual Carvajal se asemeja más a como soy yo, con más corazón y por la forma de ser. Soy un jugador simple, inteligente, sé lo que tengo y no tengo. Siempre trato de dársela a uno de mi equipo y por ahí si me animo por alguna jugada cuando hay que arriesgar, pero hay veces que no".

Por último resaltó estar feliz con el nuevo momento que vive. "Yo me siento cómodo, soy de las personas y los jugadores que trabaja bastante, de las que creen que el trabajo te va a sacar adelante y que estoy cómodo con eso, con el buen trabajo. De hecho cuando entrenas a este nivel, con tanta intensidad, debes tener cuidado, descansar y una tina con hielo para recuperarte porque te puede costar más", indicó Corzo a RPP.

Aldo Corzo jugó también en Alianza Lima, San Martín y Municipal.