Universitario: Juan Carlos Zubczuk y las declaraciones que emocionan a los hinchas cremas

Universitario es el equipo que le brindó un nombre a Juan Carlos Zubczuk, quien se refirió al sentimiento por el conjunto merengue, con el cual ganó tres títulos: 1990, 1992 y 1993.

Juan Carlos Zubczuk brindó una entrevista al diario argentino El Clarín y demostró una vez más su cariño por Universitario y el reconocimiento que le brindó el conjunto merengue. El 'Ruso' confesó sentirse querido en cada rincón del país y se refirió al futuro de su hijo Patrick, tercer aquero del cuadro merengue, quien espera la oportunidad de Pedro Troglio.

"En la U jugué algunos años y salí campeón. Me hicieron canciones, algo que sólo les puede regalar el fútbol a algunos privilegiados. Yo soy uno de ellos y lo agradezco a Dios. Gracias a mi rendimiento en Universitario tuve la suerte de integrar la selección peruana, con mucho orgullo. Después de ser un ídolo -entre comillas porque nunca te la debés creer- debo decir que Universitario de Deportes me dio un buen nombre y por sobre todas las cosas considero que soy un hombre de lucha y de bien, en eso Racing y Universitario de Deportes me han formado. En cada rincón del Perú siento el cariño y reconocimiento que me gané en el corazón del pueblo, que es la U. Es un sentimiento muy poderoso, ese cariño lo conseguí con esfuerzo, talento y títulos", reveló Juan Carlos Zubczuk sobre Universitario.

"Llegar a Perú fue tocar el cielo con las manos. Es un país mágico. Tomé la decisión de quedarme porque acá conocí a mi esposa, que es peruana. Es como las semillas que vuelan al viento por el mundo y cuando caen en una buena tierra dan buenos frutos", agregó el exasistente del cuerpo técnico de Universitario.

Asimismo Juan Carlos Zubczuk contó sus experiencias luego de colgar los guantes. "Trabajé en las formativas de Universitario durante 13 años. Luego trabajé en la U como uno de los entrenadores en dos etapas distintas: Jorge Amando Nunes y 'Chemo' del Solar", agregó el golero del recordado bicampeonato de Universitario 1992-1993.

El 'Ruso' consideró el crecimiento de su hijo Patrick, tercer arquero del cuadro crema. "Lo formamos con los consejos que me daban Agustín Cejas, el Pato Fillol y Rogelio Domínguez, aquel grande de Racing y Real Madrid. Le transmitimos también los consejos de Amadeo Carrizo, los mismos que me daba cuando me reunía con él. Patrick absorbió mucho de esa formación y a sus 22 años con el ojo de arquero y formador digo que puede convertirse en el mejor del país", sentenció.

EL DATO:

Juan Carlos Zubczuk incursiona en el mundo empresarial con dos resturantes.