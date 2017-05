Sporting Cristal: Roberto Palacios sobre el momento de los 'celestes' "Los dirigentes deben tener algunos nombres en su lista"

Roberto Palacios reconoció que en estos momentos la directiva puede optar por rodar cabezas e incluso ya podría hasta tener una lista de posible reemplazantes.

Sporting Cristal volvió a recibir hoy un duro golpe ante Cantolao que lo venció 2-0 en el cierre de la jornada 13 del Torneo de Verano, que se jugó en el estadio Miguel Grau del Callao. Roberto Palacios analizó el momento y dejó en claro que muchas veces estos resultados pueden dar de baja a los entrenadores.

El 'Chorri' quien es uno de los ídolos del club deslizó la idea que los dirigentes pueden ir revisando algunos nombres para cambiar de entrenador. "Imagino que la directiva estará analizando qué hacer para mejorar. El torneo siguiente, ya va a empezar. Lastimosamente cuando pasan estas cosas, la cabeza que cortan es la del técnico. Deben tener algunos nombres en su lista, aunque en esta época la mayoría están contratados, solo quedan los que no les ha ido demasiado bien".

Asimismo aclaró que hoy Sporting Cristal nunca tuvo reacción para voltear el partido. "Es preocupante, los chicos no tuvieron hoy reacción ni forma de juego para dañar a Cantolao. es complicado explicarlo. Sin mucha alegría, sabiendo que venían de dos derrotas seguidas, cuando pasa eso, el jugador busca borrar la mala imagen y hoy no se dio".

Por último mencionó que no está trabajando actualmente en el club. "Yo no sé, apenas he ido tres veces al club, para ver qué posibilidad de continuar el trabajo que hacía con el club".

EL DATO

Con la derrota Sporting Cristal sumó 19 puntos y está tercero en el Grupo A, mientras que Cantolao, con 18 unidades, marcha cuarto.