Alianza Lima: Erinson Ramírez y las palabras de Luis Aguiar que lo motivan en el Descentralizado

Erinson Ramírez se ha convertido en el mejor compañero de Luis Aguiar en la volante de Alianza Lima. El uruguayo le comentó al juvenil que pronto tendrá noticias sobre su futuro.

Erinson Ramírez se viene ganando un puesto en Alianza Lima. Pablo Bengoechea lo ha utilizado en nuevo partidos y cinco de ellos de titular. Incluso anotó el gol de la victoria de los íntimos en Huancayo (1-2), El joven de 19 años al parecer será uno de los pilares del cuadro 'grone' para el Torneo Apertura.

"Todos en el grupo me hablan, diciéndome que ataque y aproveche la velocidad que tengo; los que más me hablan son Cruzado (Rinaldo) y Aguiar (Luis). Aguiar me dice que en unos meses me voy a ir otro país, ese es mi anhelo", sostuvo Erinson Ramírez para RPP.

El volante sostuvo que también se lleva muy bien con Aldair Fuentes. "Él también ha agarrado mucha confianza al igual que yo", sostiene.

Posteriormente, Erinson Ramírez habló de la relación que tiene con Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima. "El profe siempre me dice que tengo un buen pie para tocar en primera. Yo me siento más cómodo por la banda derecha que por la izquierda; aparte, también le puedo pegar bien de zurda. Las indicaciones que me dan en Alianza Lima son que suba y baje, y que driblee cuando esté en el uno-contra-uno. Tengo mucha confianza con Bengoechea".

EL DATO

Erinson Ramírez anotó su primer gol como profesional en octubre del 2016 con la camiseta de Alianza Lima. Fue ante la San Martín en Matute.