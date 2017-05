Sporting Cristal será vendido y hay tres postores que luchan por comprarlo [FOTOS]

Sporting Cristal tendrá nuevo dueño en el 2018. Chivas y Tigres están interesados, pero al final lo compraría el directivo Michael Debakey.

Sporting Cristal será vendido y hay tres postores que luchan por comprarlo

Backus y Johnston tiene nuevo dueño. La entidad cervecera más importante del país ya no le pertenece a la sudafricana SAB Miller sino a AB InBev una empresa belga que ni bien tomó control decidió poner a la venta el club Sporting Cristal. Desde hace unos meses, representantes de AB InBev se han reunido con varios interesados y en las próximas semanas se podría conocer quién sería el nuevo propietario celeste.

AB InBev no tiene ningún interés en el fútbol y tampoco sintoniza con el lazo afectivo que hay entre los hinchas y la marca Cristal. Al tener el dominio del mercado cervecero, poner dinero en un club no es una inversión sino un gasto. Y muy alto. Como no necesitan del fútbol para amplificar el poder de la marca, los belgas consideran que lo mejor es vender el club.

Ya en México, AB InBev se encontró con un escenario similar en 2013 cuando compró el Grupo Modelo, fabricante de la cerveza Corona y dueño del Santos Laguna. Concretada la operación, los santistas fueron vendidos con estadio y complejo de deportivo incluidos.

De muy buena fuente, LÍBERO sabe que hay tres interesados en Sporting Cristal: dos grupos extranjeros y un empresario peruano. Los foráneos son los dueños de los clubes mexicanos Chivas y Tigres. Representantes de AB InBev se han juntado con estos dos postores y ya han recibido una oferta cuyo monto se desconoce por el momento.

Chivas, pertenece al Grupo Omnilife de Jorge Vergara quien en 2009 quiso comprar Universitario pero no lo logró debido a la oposición de los socios e hinchas. Hace unos meses, se habló de un nuevo interés en los cremas, pero de inmediato Vergara cortó las especulaciones al decir que “no iba a comprar un club quebrado”.

Por su parte, Tigres de la Universidad Nacional de Nuevo León, es manejado por Sinergia Deportiva, una entidad del poderoso grupo Cementos Mexicanos que también tiene bajo su gestión al club Monterrey.

¿Nuevo dueño?

El tercer candidato es nada menos que Michael Debakey, actual directivo rimense y exitoso empresario vinculado al sector alimenticio. Para sorpresa de los propios hinchas celestes, Debakey es la opción más fuerte para quedarse con el club pues está dispuesto a invertir más que los mexicanos con tal de ser el amo y señor de La Florida.

Debakey, quien tiene el respaldo de empesarios no vinculados al fútbol, emprendería la apuesta de comprar Cristal sin el apoyo de los dirigentes actuales como Pancho Lombardi o Federico Cúneo. Quienes conocen a Debakey aseguran que para él, ser dueño del club es un “proyecto de vida”.

Cabe recordar que no es la primera vez que el club está en venta. En 1955 pasó de la empresa Estanco del Tabaco a Backus y en 2008 los empresarios Freddy Nossar y Mario Manzur estuvieron a punto de adquirirlo, pero no pudieron. Por el momento, se desconoce cuál será el destino celeste. Lo único cierto es que los hinchas quieren que el club no desparezca.

En la interna de La Florida hay un grupo de directivos y gerentes que prefiere como dueño a Jorge Vergara y no a Michael Debakey.

Solo hace unos días, tras la derrota ante The Strongest en Bolivia, Michael Debakey, integrante de la Comisión de Fútbol de Sporting Cristal, reconoció que el equipo tuvo una actuación desastrosa.