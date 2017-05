Melgar vs. UTC: equipo cajamarquino no entrenó porque le cerraron el Estadio Municipal

UTC es junto a Melgar los dos finalistas del Torneo de Verano, ambos se enfrentarán por el título, pero un hecho insólito ocurrió en los entrenamientos del club cajamarquino.

UTC no vive su mejor momento pero no futbolístico, y es que, a pesar que se clasificó a la final del Torneo de Verano done enfrentará a Melgar, hechos extradeportivos empañan la campaña del club cajamarquino. Todo habría empezado cuando el club denunció públicamente que uno de sus sponsor principal no cumple con el contrato establecido.

Tras estos hechos, el 'Gavilán del Norte' se dispuso a entrenar con normalidad en el Estadio Municipal pero grande fue la sorpresa cuando se negaron a abrirles las puertas para entrenar. Según comentó el directivo del club cajamarquino, es que el administrador del recinto se negó a cederles el campo por orden del gerente municipal, Luis Vásquez.

Según creen la directiva de UTC, todo esto se inició a raíz de la denuncia hecha contra su sponsor que se niega a cumplir con pagar los 170 mil dólares, que cuyo accionista de dicha entidad es el propio alcalde de Cajamarca, Manuel Becerra.

Lo cierto es que UTC deberá buscar otro recinto deportivo para entrenar con miras a la última jornada del Torneo de Verano para luego jugara la final con Melgar en partido de ida y vuelta que se jugarán el 21 y 31 de mayo.

DATO:

Melgar se enfrentará en la última fecha a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo mientras que UTC será local ante Alianza Lima.