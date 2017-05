Selección peruana: Ricardo Gareca dio a conocer la fecha de convocados para amistosos con esta sorpresa

Perú enfrentará a Paraguay, el 8 de junio, en el estadio Mansiche de Trujillo y a Jamaica en la ciudad de Arequipa el 13 de junio. Paolo Guerrero a pesar de no jugar ante Bolivia será incluido.

El gerente de la selección peruana, Antonio García Pye, confirmó que el próximo viernes 19 de mayo se conocerá la lista convocados para los amistosos ante Jamaica y Paraguay, además dejó entrever que el delantero Paolo Guerrero sería considerado a pesar que no jugará la próxima fecha eliminatoria ante Bolivia.

García Pye no quiso soltar más detalles si habrán rostros nuevos para estos amistosos programados; sin embargo, dejó entrever que Paolo Guerrero sí sería llamado, pese a no jugar el próximo choque eliminatorio ante Bolivia. "Si bien no jugará el primer partido de la fecha doble de las eliminatorias ante Bolivia, Paolo está apto para que juegue el segundo encuentro ante Ecuador, por tanto yo creo que estará en el grupo para estos amistosos".

Con respecto a la fecha en la cual se presentará la lista de convocados en la cual solo serían tomados en cuenta unos 4 jugadores que militan en el extranjero fue claro al mencionar que el viernes se publicará en las redes de la FPF.

"Hay una fecha límite para dar a conocer la relación de jugadores convocados para los partidos amistosos ante Jamaica y Paraguay, pero si no se presenta ningún inconveniente, este viernes se dará a conocer la lista", dijo García Pye en radio Ovación.

EL DATO

Perú enfrentará a Paraguay, el 8 de junio, en el estadio Mansiche de Trujillo. Cinco días después, el 13 de junio, enfrentará al combinado de Jamaica en la ciudad de Arequipa.