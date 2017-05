Sporting Cristal: Erick Osores arremetió duramente contra la directiva rimense [VIDEO] 

Erick Osores destrozó a la directiva de Sporting Cristal tras la humillante eliminación de la Copa Libertadores. Jugadores también fueron criticados por el periodista.

¡Duro y letal! Erick Osores disparó con todo contra la directiva de Sporting Cristal tras su eliminación de la Copa Libertadores. El periodista Deportivo dejó en claro que el principal responsable es Francisco Lombardi y compañía por los pobres refuerzos que han traído y, que no están a la altura del equipo. "Si un equipo quiere traer un mal jugador, puede llamar a la gente de Cristal y te garantizan que te traen el peor", criticó.

"Hermano, asume que eres un mal dirigente, que trajiste jugadores que ni jugaron, que pagaste cláusulas increíbles y te fracasaron el 85% de lo que trajiste. Asume tu culpa y no te hagas el pobrecito", enfatizó Erick Osores para luego agregar que Sporting Cristal ha ido de menos a más en sus últimas participaciones coperas.

Pero la crítica no quedó ahí, Osores, señaló que la directiva de Sporting Cristal es muy ambiciosa pero el gran problema es que 'solo hablan' y no hacen lo que deben hacer. "Esta campaña a tocado fondo. No ha ganado nada, ha perdido feo afuera. Este fracaso es inocultable. No se puede decir que Cristal ha tenido mala suerte".

Finalmente, Erick Osores aseguró que la campaña de celeste en esta Copa Libertadores es producto de la campaña anterior por el pobre nivel mostrado. "Cristal fue una vergüenza como salió campeón de esa manera (el año pasado)", culminó el crítico sobre el momento rimense.

Sporting Cristal cerrará su participación con más pena que gloria ante Santos, el partido se jugará en Brasil el próximo martes.