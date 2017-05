Selección peruana: Edwin Oviedo no piensa en su reeleción. ¿Y qué dijo sobre la continuidad de Ricardo Gareca?

Edwin Oviedo culmina su mandato en 2019 y no aseguró postular a una reelección. El presidente de la FPF también elogió el trabajo de Ricardo Gareca, sin embargo, no confirmó su continuidad como entrenador de la blanquirroja.

Ricardo Gareca tiene contrato con la FPF hasta el final del presente proceso eliminatorio. Fuente : LÍBERO

La continuidad de Ricardo Gareca al frente de la Selección peruana aún es incierta. La prensa le consultó a Edwin Oviedo, cuya respuesta también fue incierta e incluso no aseguró su permanencia como presidente de la FPF. Su mandato culmina en 2019.

“Estamos pensando en el presente. No tengo tiempo para estar pensando en una reelección, no sé lo que pase en ese momento, no sé qué decisión voy a tomar”, dijo Oviedo al diario El Comercio y no adelantó si le renovará o no Gareca tras culminar el proceso eliminatorio para Rusia 2018.

"El presente es Ricardo (Gareca) y el futuro es Daniel Ahmed. Los procesos van por separado, pero comenzaron juntos. En el fútbol peruano no se había hecho algo así. No estamos acomodándonos a la realidad al hablar así de Ricardo, siempre hemos sido consecuentes hasta en los malos momentos", agregó el dirigente, quien resaltó el trabajo que se realiza en menores.

"Cuando llegamos no teníamos muchos planes porque nuestra llegada fue repentina aunque con la convicción de buscar un cambio. Ahora estamos muy involucrados con los proyectos y con las áreas especializadas que tenemos. Nuestra idea es darle soporte a cada plan que vamos emprendiendo, la Unidad Técnica de Menores por ejemplo”, comentó.

Finalmente, Oviedo confirmó que la FPF defenderá con ahínco los puntos que ganó en mesa ante Bolivia, ante la apelación que presentó la selección altiplánica al TAS con el apoyo de Argentina.

"Vamos a defender esos tres puntos amparados en la legalidad. Es lo que nos toca”, concluyó.



EL DATO

Perú marcha en la séptima posición de las Clasificatorias, con 18 unidades.