Roberto Mosquera habló sobre el supuesto 'interés' por dos jugadores peruanos

Roberto Mosquera aseguró que no pidió a ningún jugador nacional, además habló sobre su salida de Alianza Lima y Sporting Cristal.

Roberto Mosquera vuelve a estar en lo más alto. Y es que tras su mala salida de Sporting Cristal, no le fue bien en Alianza Lima, pero ahora, triunfa con Jorge Wilstermann de Bolivia, club que se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.

El extécnico de Sporting Cristal aseguró que por ahora no tienen en mente llevarse a su equipo a jugadores peruano, solo se enfoca en seguir mejorando la campaña con su equipo para escalar posiciones en el torneo boliviano. "No pedí nada, las declaraciones son del presidente", aseguró.

En otro momento, Roberto Mosquera habló de su salida de la dirección técnica de Alianza Lima. "El día que dejé de ser cuarto me dijeron que había que sentarnos a conversar sobre mi futuro y puse mi cargo a disposición", confesó para Fútbol como Cancha, eso sí, aseguró que el trato con la directiva fue de lo mejor, finalizaron el vínculo en buenos términos.

Sin embargo, Roberto Mosquera volvió a disparar con todo contra Sporting Cristal. Según el DT, no fue la manera correcta de sacarlo del equipo y lo sufrió mucho junto a su familia. "Mi familia estuvo pasando durante mucho tiempo un momento difícil a raíz de eso. Lo que salieron a hablar de mí yo lo lamenté siempre, no me gustó para nada", agregó para el mismo programa.

'Mousquera' aseguró que con Wilstermann está aprendiendo mucho, tanto es así que ahora estudia más que Sampaoli.