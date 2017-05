Jorge Sampaoli y la vez que no pudo dormir por un equipo peruano [VIDEO]

Fue en 2002 que un periodista de Líbero le hace una entrevista a Jorge Sampaoli, quien acababa de firmar como técnico de Juan Aurich. Así fue este encuentro con el “Hombrecito”.

Jorge Sampaoli y la vez que no pudo dormir por un equipo peruano

Hugo Daniel Barrios

Para un periodista no es común escribir en primera persona, sin embargo, la situación lo requiere, pues hace 15 años tuve la oportunidad de entrevistar de manera exclusiva y en un set de televisión al actual seleccionador argentino, Jorge Sampaoli.

Febrero del 2002, Sampaoli era presentado oficialmente como técnico de Juan Aurich y junto a mi equipo de producción habíamos estrenado el programa de cable en Chiclayo “Deporte Visión”.

Los primeros invitados fueron Jorge Sampaoli y Carlos “kukín” Flores para hablar del trabajo que desarrollarían en un Juan Aurich, que estando próximo a cumplir 80 años de fundación aspiraba a cosas importantes con un proyecto de crecimiento.

Tanto Sampaoli como “kukin” accedieron de inmediato a la invitación, sin embargo, el equipo de producción, que no confiaba en la palabra del ex jugador de Sport Boys y a fin de asegurar la exclusiva, optó por enviarle un auto a su domicilio en Pimentel para que lo traiga hasta el canal y posteriormente lo regrese.

Con Sampaoli no ocurrió eso, pues en realidad no era el invitado principal, la expectativa se centraba sobre Kukín – debido a su pasado mediático-, sin embargo, lo que ocurriría después me sorprendió.

Sampaoli llegó media hora antes y conversamos abiertamente de su perfil, de sus preferencias; me dijo incluso que el fútbol lo era todo, que era más importante que la familia, porque era una forma de vivir, indesligable para quien lo desea desarrollar y que con ello uno puede mantener una familia o lograr otras cosas en la vida.

Ya en vivo, vi un tipo nervioso, era su primera vez en un set de televisión dando una exclusiva, me desesperaba ver la manera cómo se mordía las uñas estando al aire y cómo giraba la cabeza para verse en el monitor, era muy gracioso.

Me habló del temperamento del futbolista; temperamental para él no era el que iba con la pierna fuerte o se descontrolaba en la cancha, me dijo que temperamento era tener la valentía de sublevarse en una cancha contraria y meter un gol de larga distancia o cargarse el equipo al hombro en busca del resultado.

Pasaban los minutos y notaba un técnico seguro de sí mismo, calculador, que miraba poco a los ojos, pero analizaba cada palabra de la conversación. Hizo notar su pasión por los vídeos, me dijo que era capaz de estar metido en su habitación viendo todo el día cómo se desenvuelven sus rivales, los estudiaba al detalle.

Eso sí, nada de arrogancia, se mostró como un tipo sencillo, sonriente y amable, que incluso me dijo estar dispuesto a llegar al canal cuando lo requiera. Quién diría, años más tarde este “Hombrecito” sería considerado el mejor entrenador del mundo… lo tiene bien ganado, porque fue siempre firme en sus convicciones.

Terminó la entrevista y Jorge Sampaoli se despidió, al salir, apenas cruzó un saludo con “Kukín” -que esperaba su turno- lo acompañé hasta la puerta del canal, tomó un taxi y se fue.