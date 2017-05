Selección Argentina: Jorge Sampaoli, el DT ‘enfermo’ por los videos y el pollo a la brasa fiado

Jorge Sampaoli tiene todo arreglado con la Selección Argentina y en Líbero recordamos su paso por el Juan Aurich, donde pasó de todo y trabajó en las más duras condiciones.

No cabe duda que Jorge Sampaoli es un apasionado por el fútbol, un estratega que estudia al milímetro a sus rivales. Esto no lo aprendió en la banca, ni al dirigir equipos de nivel, él siempre fue así.

En Juan Aurich de Chiclayo, Perú, su primera experiencia como entrenador de un club profesional, Sampaoli hacía de su habitación un verdadero libro de matemática, comenta José Luis Guevara Tinoco, uno de los mediocampistas chiclayanos que tuvo el privilegio de ser dirigido por el actual entrenador de la albiceleste.

“Él paraba encerrado en su cuarto viendo vídeos, analizando todo y no le gustaba que nadie lo moleste, sin embargo, una vez tuve que entrar porque quería un permiso y lo que vi fue sorprendente. Tenía computadora, pizarra con esquemas de movimientos tácticos y vídeo. El hombre estaba estudiando todo. Su cuarto parecía un Baldor, lleno de pura estrategia”, señaló el ex jugador del cuadro chiclayano.

Guevara también nos cuenta como anécdota que por ser nuevo en la dirección técnica y menudo, los bravos de aquel equipo no le hacían caso, es más, lo apodaron “muñequito de torta”.

“Era complicado. La gente se le escapaba de la concentración, no lo respetaban. Sin embargo, fue un gran técnico. Sabía su trabajo. Cada entrenamiento era como si desarrollara un libro completo de estrategias de fútbol”, indicó.

Otro de los jugadores que lo recuerda con mucha alegría es el “Flaco” César Sánchez, quien hizo buena amistad con el entrenador.

“Su manera de trabajar era muy buena, sin embargo, en planteles de jugadores de experiencia como el de Aurich de ese entonces era complicado, porque al jugador le costaba o no le entendía lo que quería el profe. Recuerdo que por las tardes nos llevaba a su departamento de Pimentel a ver vídeos y estudiar a los rivales. Yo me bromeaba con él porque mañana, tarde y noche andaba con unas zapatillas viejitas de marca “Nike” y le decía que después, cuando sea famoso, va a tener una colección de zapatillas. Él se reía, me tenía mucha consideración y nos llevábamos bien”, indicó el popular “Caballita”.

Comió pollo a la brasa, pero fiado

A Sampaoli le tocó dirigir a Juan Aurich en tiempos de aguda crisis, incluso no había dinero para cubrir los gastos de alimentación. Sin embargo, en los momentos de mayor sufrimiento un hincha del “Ciclón” se puso la mano al pecho y apoyó al ‘Hombrecito’ de manera innolvidable.

Rubén Eda, quien hoy radica en Japón, era dueño de la pollería “Bonanza”, ubicada en la cuadra 8 de la Av. Pedro Ruiz. El fue la mano amiga del argentino, quien en los más duros momentos en el norte n dejó de confiar en su equipo. En las buenas y en las malas siempre estuvo presente.

“No había forma de financiar los gastos de alimentación y gracias a este señor Rubén, el profesor Sampaoli y muchos de los jugadores pudieron comer toda la semana pollo a la brasa”, contó el jefe de equipo, Carlos Perleche.

Así fueron sus días de Jorge Sampaoli en Chiclayo, un técnico humilde, amigable y que se adaptaba a cualquier circunstancia. Lo único que pedía era poder estudiar a sus rivales a través de vídeos y si era con la barriga llena, mucho mejor.