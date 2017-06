La Academia y San Agustín disputarán el título de la Super Liga Stars 7

El encuentro es este Lunes 12 de junio en el estadio Manuel Bonilla de Miraflores, entradas a la venta en "Tu entrada"

Llegó el gran día. Este lunes 12 de junio desde las 8:00 pm podremos saber cuál es el mejor equipo de la #SúperLigaStars



Para ofrecerles un buen espectáculo, habrá un encuentro de exhibición con los mejores jugadores de nuestra liga quienes se enfrentarán al máximo equipo de la PELÍCULA "Once Machos". Este equipo dará que hablar. No se pueden perder esta gran final y por otro lado a nuestra selección "SúperLiga All Stars"



Entradas: Las pueden adquirir el mismo día del evento en las boleterías del coliseo Manuel Bonilla de Miraflores o en "Tu Entrada" de Plaza Vea y Vivanda.

Popular: S/. 20.00

Oriente: S/. 40.00

Occidente: S/. 60.00

*Mujeres entrada libre (CUPOS LIMITADOS) y niños menores de 10 años no pagan.