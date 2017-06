Deportivo Municipal, con la espectacular chalaca de Regalado, sumó su segundo triunfo al hilo en el Apertura y se metió en el pelotón superior de la tabla.

Deportivo Municipal venció 1-0 a Unión Comercio con golazo de chalaba de Ítalo Regalado

Todo parecía trabado para Deportivo Municipal frente a Unión Comercio en Villa el Salvador hasta que la acrobática acción de Ítalo Regalado dejó roncos a los hinchas de la “Franja” tras decretar el 1-0. El delantero se lanzó como un karateka para anotar el gol de la fecha.

Al mismo estilo de las Ligas del Viejo Continente, el delantero edil se llenó de fantasía y estalló en júbilo las graderías del Iván Elías Moreno. El equipo de Gerardo Amelia había sufrido para quebrar la resistencia de Araujo.

Los ediles jamás encontraron su juego y fueron absorbidos por la asfixiante marca selvática. Manco, Mirabaje y compañía inquietaron al joven Valladares, que reemplazó al suspendido Erick Delgado.

Incluso, sobre los 51’, el portero del “Poderoso” atajó el penal de Pier Larrauri y aumentó la tensión de los basureros.

Sin embargo, a los 70’, el costarricense Freddy Álvarez desencadenó el ataque y su pase bombeado fue aprovechado por Regalado, cuya una voltereta mortal infló las redes del “Poderoso”.

Sobre el final, Comercio casi empareja la cuenta pero un mar de piernas ediles salvó el arco sobre la la línea.

Con el triunfo, Municipal sumó seis puntos y se metió a la pelea gracias a sus seis puntos. Por su parte, Comercio se quedó con cuatro unidades en la competencia.

EL DATO

Erick Delgado cumplió sus tres partidos de suspensión y jugará el sábado ante Universitario.