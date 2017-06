Erick Delgado sobre sanciones del clásico"¿Por no ser de Alianza o Universitario me dieron tres fechas?

Erick Delgado arremetió contra la CJ de la ADFP tras dar a conocer las sanciones impuestas a los futbolistas de Alianza Lima y Universitario tras los incidente del clásico.

Erick Delgado tuvo duros comentarios para la CJ-ADFP por el castigo de dos fechas tras gresca del clásico

La noche del martes, la Comisión de Justicia de la ADFP dio a conocer las sanciones para Luis Tejada, Horacio Benincasa, Luis Aguiar y Gonzalo Godoy por protagonizar una bronca tras el clásico. Sin embargo, el arquero de Deportivo Municipal, aseguró que no miden con la misma vara pues el castigo a él fue más drástico.

"No puede ser posible que yo que no hice nada en Huaraz me hayan puesto tres fechas. ¿Las sanciones de hacen por camisetas?", declaró Erick Delgado para radio ovación en torno a las sanciones del clásico que el máximo castigo es de dos fechas.

Erick Delgado además pidió que se aclara cuál es el termómetro que se mide para sancionar a un futbolista. "¿cuál es el termómetro para sancionar?¿Por ser de Municipal y no de Alianza o Universitario me dieron tres fechas?", disparó contra la CJ de la ADFP.

Como se sabe, el último sábado, al término del partido, Luis Tejada agredió sin pelota a Gonzalo Godoy lo que generó una gresca entre el plantel de Alianza Lima y Universitario, sin embargo, la sanción no fue drástica como se esperaba y estos cuatro jugadores apenas recibieron dos fechas de castigo.

El informe lo hizo Víctor Hugo Carrillo, pero el mismo árbitro declaró que las sanciones emitidas por la CJ-ADFP es una burla hacia lo que pasó tras el partido, el juez respaldo así las declaraciones de Erick Delgado.

DATO:

Erick Delgado y Carlos Beltrán protagonizaron un incidente en Huaraz por lo que ambos jugadores fueron expulsados con tres fechas.