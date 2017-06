Selección Peruana: ¿Paolo Guerrero pudo haber jugado por otro país?

En la segunda parte de la entrevista con el papá de Paolo Guerrero, el progenitor del ‘Depredador’ mencionó un dato que pudo haber cambiado el presente del goleador histórico de la Selección Peruana.

Su sueño, como la de todos los peruanos, es ver a la Selección Nacional en el próximo Mundial. Para José Guerrero, padre de Paolo Guerrero, sería una alegría doble, ya que podría ver coronado toda la formación que le inculcó a su hijo como persona y futbolista desde cuando era un niño.

El papá de Guerrero posa orgulloso con la camiseta número ‘Nueve’ que usa su hijo con nuestra selección y le cuenta detalles a Líbero de cómo le trasmitía los secretos del “deporte rey” a Paolo y la descendencia de la familia. ¿Tiene sangre italiana?¿Pudo haber jugado por la 'Azzurra'?

¿Antes de que iniciara el partido en Trujillo ya presagiaba que Paolo anotaba?

Paolo es un jugador que heredó toda la fuerza. El temperamento que corre por nuestras venas. Sabía que la oportunidad que tendría sería gol. Lo buscó en jugadas, pero al final le regala a Trujillo, y a todo el Perú, ese golazo de tiro libre producto de su trabajo diario, se atrevió y ahí está el resultado.

¿Hay una frase que Ud. usa para alentar a Paolo?

Sí. Yo siempre le digo, cuando me despido o va jugar: "¡Fuerza, Italia!" Él ya sabe a qué me refiero. Es que tenemos descendencia italiana y llevamos en la sangre la fortaleza de no darnos por vencidos y luchamos en todo momento. Él lo hace en el terreno de juego y desde que tenía un año ya le pegaba al balón. Se levantaba temprano y estaba con la pelota. Hoy es admirado por muchos no solo en nuestro país, sino en otros países.

¿Ese temperamento que tiene entonces lo heredó de usted?

Mira, su mamá viene de una dinastía de jugadores, pero esa garra, toda esa fuerza es por mi parte. Yo también he jugado en mis años mozos amateur, en la Universidad jugamos con Teólfilo Cubillas.