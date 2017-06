Paolo Guerrero: padre del ‘Depredador’ indignado por su rol en la película de su hijo

Hugo Rodriguez - Trujillo

@harf79

Tras el partido entre Perú y Paraguay, el padre de Paolo Guerrero, José Guerrero, habló con LÍBERO en exclusiva sobre el desempeño de su hijo en la ‘Bicolor’, pero también se dio el tiempo para hablar sobre la película que se estrenó el año pasado en nuestro país. La cinta tuvo reconocimiento del público, pero para el papá del goleador, varios aspectos no se ajustaron a la realidad. Confesó que hasta el mismo delantero se vio sorprendido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Paolo Guerrero arremete de manera furibunda contra periodistas

Cuéntenos un poco como era la niñez de Paolo.

Era un chico inquieto. Como te digo, siempre estaba con el balón. Yo llegaba de trabajar y su mamá me daba las quejas de que Paolo había roto cosas. Le decía que no importa... es un niño, que las cosas se compran. Él ya vivía su sueño de ser futbolista y lo consiguió. Hoy es portada de muchos diarios y eso es un orgullo. Lo que si hay que resaltar es que cuando ya estaba en Alianza Lima, solo se concentraba. Siempre ha sido muy disciplinado, y eso, sumado a su talento, le permitió llegar a Bayern Múnich, cuando solo tenía 18 años.

¿Es cierto que usted lo preparaba en la playa, como se observa en “Guerrero” La Pelicula?

De mi personaje en la película, lo único que se ajusta a la realidad es que yo lo llevaba a la playa luego de entrenar para perfeccionar el trabajo. Corregíamos algunos errores. Le decía: "Tienes que parar la pelota como ‘Perico’ León y cabecear como Valeriano López. Además, si quieres ser un futbolista completo tiene que dominar los dos pies".

Entonces lo que muchos vieron en la Película no se ajusta a la realidad de Paolo.

Cuando vi los trailers me molesté mucho. Nada se ajusta a lo que vivió Paolo. Él nació en el Hospital Rebagliati. Él siempre ha vivido conmigo. En esa cinta me hacen ver como si fuera un vago (...) Vivíamos en Chorrillos. Ahí lo hacen ver que vivió en un barrio marginal y no fue así. Yo hablé con mi hijo y él me dijo que lo habían sorprendido, y que era ficción. le dije que a mí no me parecía y que él debía enseñar cómo se formó, porque muchos niños verían la película.

NO TE LO PIERDAS: Paolo Guerrero apuesta por Raúl Ruidíaz como el delantero perfecto para jugar ante Bolivia

¿Se dará una segunda parte?

Espero que sí, pero que se ajuste a todo lo vivido por Paolo, que es seguido por millones, que le piden desde las tribunas contribuir para que nuestro país llegue al Mundial. Eso no solo sería un beneficio en el fútbol, sino en todo sentido. Aunque no lo creas, hasta abriría puertas a nuestra economía.