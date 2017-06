Alianza Lima: Leao Butrón no está de acuerdo con la suspensión a Mauricio Viana y Renzo Garcés

La Comisión de Justicia de ADFP determinó que Mauricio Viana y Renzo Garces no puedan participar de cuatro fechas en el Torneo Apertura. Esto tras su supuesto imcumplimiento en el contról antidoping.

La suspensión del arquero Mauricio Viana y Renzo Garcés ha traído distintas opiniones. Aún no se ha dado la última palabra, ambos jugadores darán sus descargos y luego de dictará la decisión final.

Leao Butrón sorprendió con su opinión en este caso "Siempre he tenido una postura con ese tipo de sanciones. Cuando hay cosas como estas y suspensiones apoyadas en los videos, ya con la demora se presta para muchos pensamientos negativos.Parece excesivo, porque si al final se lo sacaron no me parece tan grave. Es excesivo dejar sin jugar a futbolistas que sin intención han cometido un error", enfatizó.

Irven Avila también se refirió sobre este caso. El delantero contó a las cámaras de América Deportes, lo que conversó con Renzo Garcés " Renzo me contó que no encontró el salón donde se tenía que hacer el exámen y no había una persona que lo llevara al lugar".

Lo cierto es que según el reglamento de control de dopaje del Torneo Descentralizado 2017, deberían recibir una sanción de 4 fechas, con lo que se perdería los partidos ante Melgar, Ayacucho FC , Deportivo Municipal y Sport Rosario.

EL DATO

Sporting Cristal enfrentará a FBC Melgar este sábado por la quinta jornada del Torneo Apertura.