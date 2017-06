Sporting Cristal: Rolando Blackburn desea seguir en La Florida

El panameño Rolando Blackburn espera prolongar su vínculo con Sporting Cristal y no le molesta las críticas de los hinchas por su trabajo en el equipo rimense

Si bien no ha sido la solución en ofensiva desde que pisó La Florida, el panameño Rolando Blackburn expresó su deseo de prolongar su estadía en el equipo "celeste" pese a que dependerá de los directivos.

"Mi deseo es seguir en Cristal, pero eso queda en manos de los directivos. Yo, por ahora, me concentro en volver al equipo y entrenar bien. No me molesta que el hincha hable sobre mi contrato, cada quien tiene su opinión y uno la respeta. Siempre habrán críticas y opiniones, para bien o para mal. No tengo que prometer nada, solo trabajo. Así los goles vendrán solos", declaró Blackburn.

NO TE LO PIERDAS:

Consultado sobre su rendimiento dentro del campo, indicó: "Me siento con el deseo de poder entrar ya a la cancha y recuperarme de mi lesión por completo, estoy contento porque volví a entrenar esta semana. Yo sigo trabajando con tranquilidad, preparándome para cuando me toque para así ganarme un puesto. Jugar en la altura no es fácil pero estoy preparado para ese tipo de situaciones", añadió el atacante panameño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Rolando Blackburn tiene contrato con Sporting Cristal hasta el 31 de julio. En lo que va de la temporada solo ha anotado tres oportunidades, decepcionando a los hinchas.