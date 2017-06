Gibson Fuentes, la nueva estrella que la destruye en la Copa Perú

La Copa Perú no para nunca y en las últimas jornadas un joven delantero ha dado que hablar a base de puros golazos.

Gibson Fuentes, figura del Independiente Cantayo de Nazca. Creditos : Archivo

Un futbolista de 18 años de edad, que juega de delantero y que se forjó en las divisiones menores del club Universitario de Deportes, está participando en la Copa Perú y sobresaliendo con goles de todo calibre que fueron de gran ayuda para que su equipo, el Independiente Cantayo de Nazca, tenga a sus hinchas entusiasmados por la posibilidad cercana de clasificar a la etapa departamental.

El proyecto al que hacemos referencia responde al nombre de Gibson Fuentes; un muchacho de tez morena con 1,80 metros de estatura y unas condiciones enormes para el fútbol lo cual amerita un seguimiento exhaustivo del balompié nacional.

“Desde enero de este año al día de hoy, entre la Liga y la etapa Provincial de Nasca, llevo anotados 16 goles. Algunos los hice de cabeza y otros de remate. Mi fuerte es la velocidad y la potencia, me sumo al ataque, me muevo constantemente y así es como vienen los goles”, señaló Fuentes que eligió con certeza la Copa Perú para su desarrollo en la carrera.

“Mis profesores en Universitario me recomendaron que agarre mayor experiencia para luego tentar la posibilidad de jugar en Primera. Y yo tengo la certeza de que me lo dará Copa Perú porque es un torneo donde hay más choque y el roce que no hay en los torneos de menores”, apuntó el goleador que recuerda bien a sus compañeros merengues.

“En Universitario compartí campo y vestuario con Diego Ugarriza, Raúl Tito y Jefferson Portales, quien está actualmente en Cristal. También con Franco Jhon, quien juega en la reserva de Universitario. Todos son excelentes futbolistas”, sostuvo el número 22 del Independiente Cantayo.

El equipo se encuentra en la etapa semifinal de la Liga Provincial y tiene a la expectativa a todo el pueblo de Nasca en el partido de revanchas ante Defensor Mina con el que empataron 1-1 en Marcona. El choque será en el estadio Municipal de Nasca a las 2:20 de la tarde.

“Los dirigentes nos felicitaron porque en Marcona acabamos con 9 hombres y empatamos 1-1. Y lo logramos porque en este equipo hay un lema: donde no llega la calidad, llegan los huevos, entonces luchamos y llegó el empate. Al equipo lo dirige Octavio Vidales y lo asiste su hermano Roberto. Nuestro objetivo inmediato es clasificar a la etapa departamental”, finalizó.