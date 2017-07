Andrea Cifuentes: Ex de 'Chemo' Ruiz se lució con este sensual baile [VIDEO]

Andrea Cifuentes se lució con espectacular figura realizando un baile de infarto para todos sus fans.

La bella modelo, Andrea Cifuentes no deja nada al descubierto y viene ganándose los aplausos de sus seguidores por su infartante belleza. La ex pareja del futbolista “Chemo” Ruiz participa en el programa Combate con gran aceptación.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Andrea Cifuentes: el espectacular detrás de cámara de su desnudo para Soho Perú [FOTOS/VIDEO]



Por ahora la bella modelo la 'rompe' en el programa 'Combate' con sus participaciones en donde incluso por realizar algunos sensuales bailes con los cuales siempre gana puntos para su equipo.

NO TE LO PIERDAS: Instagram: Rosángela Espinoza lució así curvas de infarto en lencería [FOTOS]



Cifuentes como se recuerda fue pareja del ex futbolista Marco Ruiz, donde su relación no próspero e incluso tuvo una pelea con Juan Flores.

EL DATO

Andrea Cifuentes es personal training de profesión e integró el elenco de ‘Bienvenida la tarde’ hace unos años.