¡Chicharito-mania! Afición del West Ham crean cánticos en honor al mexicano [VIDEO]

La llegada de Chicharito Hernández al West Ham ha causado conmoción en los fanáticos ingleses e incluso ya tiene varios cánticos que llevan su nombre.

La Premier League estará al rojo vivo la próxima temporada y cada club se ha reforzado de la mejor forma posible. West Ham está armando un plantel experimentado que puede dar la hora y con la incorporación de Javier Hernández alocó a toda la hinchada. Tal es la alegría que muchos fans hicieron cánticos en honor al jugador mexicano.

Y es el popular Chicharito será la carta de gol de los 'Hammers' y los fanáticos se encuentra ilusionados con su llegada. Todavía no debuta el artillero 'Azteca', pero ya tiene algunas canciones en su nombre y se han vuelto virales en Twitter. Algunas de ellas van al ritmo del hit del año: "Despacito".

Otra clásica entre los aficionados británicos es el de "La Bamba" y un joven hincha compuso la letra para motivar al exartillero Bayer 04 Leverkusen. El presidente del cuadro londinense no dudó en llenar de elogios a Chicharito, quien ganará 8.5 millones de dólares anuales.

Here is (Ed's) @block141whufc song for Chicharito! Same guy that came up with the Antonio song, love it 😂 ⚒️ #WelcomeChicha @Carpenters_E15 pic.twitter.com/ZuYalH6ous

El futbolista de 29 años vuelve a Inglaterra luego de varios años, ya que estuvo 4 temporadas en el Manchester United. Justamente el mismo José Mourinho respaldó al Chicharito Hernández por su millonario fichaje y aseguró que es uno de los mejores del mundo en su puesto.

EL DATO

El costo de Javier 'Chicharito' Hernández al West ham se tasó en 16 millones de libras; es decir, 17,9 millones de euros.

LISTEN! #WHUFC fans are asking for a @CH14_ song to the tune of 'Despacito' so we had a go...



The next 'Will Grigg's on Fire'? Probably not pic.twitter.com/sgj8LJFhit