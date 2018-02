Cristiano Ronaldo protagonista de chats eróticos con modelo, según prensa inglesa

Cristiano Ronaldo se ha convertido en noticia, peor no en lo deportiva. En Europa afirman que tendrían conversaciones candentes con una ex novia.

Cristiano Ronaldo ganó en los últimos meses una fama de hogareño y paternal por las imágenes que sube junto a sus hijos. Desde que llegó a su vida la bella Georgina Rodríguez la tranquilidad es una faceta del futbolista aunque in Inglaterra creen lo contrario.

El nacimiento de Eva, Mateo y Alana, tres de sus cuatro hijos cambió mucho su ritmo de vida aunque ya suenan algunas alarmas de una posible infidelidad. Todo hace indicar que existen unos chats eróticos que el crack del Real Madrid estaría intercambiando con una ex novia.

Rhian Sugden, una guapa modelo y ex novia de Ronaldo en su época de jugador de Manchester United habría aparecido nuevamente en su vida, según afirman en Inglaterra, habría restablecido el vínculo con CR7. Es más, el diario The Sun no da vueltas y afirma que el portugués está jugando a dos puntas.

Los medios de espectáculo de Europa especulan que ese contenido de conversaciones serían con un alto contenido erótico, palabras apasionadas y promesas de varios encuentros calientes cuando queden cara a cara.

EL DATO

Cristiano Ronaldo hasta el momento no salió a descartar el rumor generado por la prensa rosa.