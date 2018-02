Instagram: Dorita Orbegoso luce de esta manera tras aumentarse la talla del busto [FOTOS]

Dorita Orbegoso deslumbró con su belleza en el programa Combate' y termino aceptando que se aumento un poco el busto.

Dorita Orbegoso sorprendió con su nueva apariencia en el programa Combate. La bella 'morocha' reconoció que pasó por el quirófano para hacerse unos arreglitos en el busto para alegría de sus miles de seguidores.

La ex esposa del futbolista, 'Chemo' Ruiz al principio no quería confirmar el rumor, pero terminó contando los detalles. "¿Tú crees? No, nada me he realizado, parece, digamos que estoy dando de lactar (risas). Bueno, me he aumentado una talla más mis delanteras. Fue algo rápido porque ya tienen 3 semanas y ya están para lucirlas", reveló en entrevista para El Popular.

Dorita Orbegoso, quien tiene más de 146 mil seguidores en Instagram, compartió imágenes de cómo quedó su aumento de busto.

EL DATO

Dorita Orbegoso seguró que no tiene pareja y que no tiene pretensiones de enamorarse.