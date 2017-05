Barcelona: Shakira se pronuncia sobre el presunto enfrentamiento con la pareja de Lionel Messi

Lionel Messi y Gerard Piqué sostienen una gran amistad, pero al parecer sus parejas no se pueden ver ni en pintura.

¿Shakira, pareja de Gerard Piqué enfrentada con la mujer de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo? Creditos : Composición

Barcelona ha tenido una temporada irregular y solo obtuvo el trofeo de la Copa del Rey. Gerard Piqué -siempre polémico- hizo más noticia fuera del campo que dentro de él. Lionel Messi terminó como el Pichichi de la Liga Santander anunció meses atrás su boda con Antonella Roccuzzo, pero no se sabe si el defensor 'culé' asistirá'.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cristiano Ronaldo y su bella novia Georgina Rodríguez esperan gemelos

Y es que la famosa cantante colombiana dio que hablar en una entrevista al programa Telenoche al no confirmar su asistencia al matrimonio del capitán de la selección argentina. "Puede que sí", respondió y dejó entrever que tenía una especie de enemistad con la pareja 'Gaucha'.

Sin embargo, desmintió totalmente que no se lleve bien con Antonella Roccuzzo y aseguró que todos son rumores de la prensa. Del mismo modo, afirmó que irá al tan ansiado casamiento junto a Piqué porque son amigos de toda la vida desde que coincidieron en la escuadra 'Blaugrana'.

NO TE LO PIERDAS: Champions League: periodista de Fox Sport fue besado por mujer en plena transmisión en vivo [VIDEO]

"No se de dónde salió eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como ésta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos, porque además Gerard y Leo son amigos desde muy pequeños", sostuvo Shakira.

Visitor on set! #MeEnamoréVideo Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 5 de May de 2017 a la(s) 8:27 PDT

EL DATO

Lionel Messi y Gerard Piqué coinciden en Barcelona desde el 2008.