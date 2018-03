¡GANÓ EL DUELO! En Croacia ven a Yoshimar Yotún, por encima de Modric

Yoshimar Yotún es portada del diario ‘Sportske Novosti’, debido al triunfo de Perú ante Croacia. Le ganó el duelo a Luka Modric en todas las canchas.

'Yoshi' el mejor para medios Croatas. Creditos : Libero.pe

Perú vs Croacia todavía sigue dejando réditos. Los medios en el país de Luka Modric lo siguen matando a ‘Lukita’, debido a que el nivel mostrado ante la selección de Ricardo Gareca fue muy por debajo de lo esperado. El diario deportivo ‘Sportske Novosti’ destacó la presencia de Perú en Miami, precisando en el nivel de Yoshimar Yotún, el mediocampista desapareció a los Cracks del conjunto Croata.



Recordemos que Luka Modric días antes había precisado muy bien cómo veía el partido ante Perú, porque había ‘chequeado’ las características de juego en el rival de turno. Él aunque muchos lo tomaban como extraño, señaló lo siguiente:

"Mañana esperamos un partido muy fuerte porque yo he mirado algunos partidos de Perú y es un equipo muy agresivo. Como están en el campo juntos y como corren y como lucha eso me gustó mucho".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Rusia 2018: Croacia jugará su segundo amistoso ante México sin 6 de sus figuras



"Nos puede servir en el aspecto de las ganas, de lucha, del compromiso que pone Perú. Yo creo que Argentina hace lo mismo, aún con más calidad con Messi, Di María y otros".

Precisando que Perú está en el mundial por méritos propios, por buenos jugadores y entendimiento de lo que significa el fútbol en la élite.

NO TE LO PIERDAS: Luka Modric: "Perú no fue mucho mejor que nosotros, pero hicieron dos goles"



El plan salió a la perfección, Perú sacó adelante las adversidades y mostró el mejor fútbol en Miami. Para toda la colonia que acompañó, se llevó en vista un fantástico espectáculo. Disfrutó del duelo de Peruanos ante Croatas, donde nosotros como ‘prácticamente locales’ supimos vencer. Siendo uno de los puntos altos el desempeño de Yoshimar Yotún, quien hoy es referencia no solo en su país. Sino también en una pequeña parte del Mundo.