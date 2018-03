Uruguay vs. Gales VER EN VIVO ONLINE por ESPN: Por la final de la China Cup 

Uruguay y Gales se enfrentarán este lunes en el Guangxi Sports Center en la gran final de la China Cup desde las 6.35 a.m. (hora peruana). Transmisión va por señal de ESPN.

Uruguay y Gales se miden en la gran final de la China Cup.

La selección uruguaya jugará un infartante partido este lunes ante su similar de Gales en el Guangxi Sports Center por la gran final de la China Cup (6.35 am/ESPN). El conjunto sudamericano quiere obtener su segunda victoria consecutiva del año y llegar motivado a los otros amistosos previo al Mundial de Rusia 2018.

Y es que los dirigidos por Óscar Washington Tabárez vienen de derrotar a República Checa por un marcador de 2-0 con goles de Edinson Cavani y Luis Suárez. La última vez que los 'Charrúas' perdieron fue en las Eliminatorias mundialista frente a la selección peruana en marzo del año pasado.

El cuadro europeo también llega con la moral al tope debido a que el jueves anterior aniquiló a China tras meter seis goles y Gareth Bale se convirtió en el máximo anotador de la historia de Gales. Pese a que los de Gran Bretaña no estarán en el Mundial son un combinado difícil un buen medidor para los uruguayos.

HORARIOS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.35 a.m.

Estados Unidos: 6.35 a.m. (ET) / 3.35 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.35 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.35 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.35 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 12.35 a.m.

PROBABLES ALINEACIONES

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez, Diego Laxalt; Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Gales: Wayne Hennessey; Ashley Williams, Ben Davies, James Chester, Joe Allen; Andy King, Declan John, Chris Gunter; Sam Vokes,Harry Wilson y Gareth Bale.