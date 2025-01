Chaskibet: Gana 230 con 20 soles en jugadas combinadas en la Liga 1

Vive y disfruta estos días de la fiebre del fútbol con Chaskibet y las recomendaciones que Líbero te brinda para que puedas multiplicar tus ganancias con las jugadas combinadas. Aprovecha las cuotas de los partidos de la Liga 1.

La tercera jornada hoy finaliza con tres partidos electrizantes. A primera hora Cusco FC se mide ante Alianza Universidad que cuenta con jugadores de experiencia y podría llevarse la victoria. Los huanuqueños han mejorado tras la llegada del nuevo entrenador Julio César Uribe.

Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán un partido abierto ante la propuesta que siempre emplean, por ello armar una combinada con goles es buena alternativa y más si Chaskibet te ofrece unas cuotas generosas e incluso en una victoria del conjunto blanquiazul.

En el otro partido de hoy, Binacional vs Melgar, la recomendación de Líbero es apostarle a una mayor cantidad de goles (+2.5 o +1.5). También se puede aprovechar la cuota de la victoria de los arequipeños, puesto que andan muy bien en el arranque de la Fase 2.

COMBINADA 1

Binacional vs. Melgar (V) 1.71

Talleres vs. Boca Juniors (V) 2.47

Sport Boys vs. Alianza Lima (V) 1.84

River Plate vs. Huaracán (L) 1.41

Cusco FC vs. Alianza Universidad (-2.5 goles) 1.84

Cuota: 20.16 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 201.63 soles.

COMBINADA 2

Sport Boys vs. Alianza Lima (LE) 1.89

Cusco FC vs. Alianza Universidad (EV) 1.85

Santos Laguna vs. Cruz Azul (+1.5 goles) 1.38

Binacional vs. Melgar (+2.5 goles) 1.80

A. Mineiro vs. A. Paranaense (+1.5 goles) 1.36

Cuota: 11.81 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 236.24 soles.

COMBINADA 3

Cusco FC vs. Alianza Universidad (LE) 1.26

Binacional vs. Melgar (V) 1.71

Corinthians vs. Flamengo (+1.5 goles) 1.37

Sport Boys vs. Alianza Lima (+1.5 goles) 1.34

River Plate vs. Huaracán (L) 1.41

Cuota: 5.58 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 167.31 soles.