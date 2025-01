ChaskiBet: vive la Fase 2 de Liga 1 con partidos de Alianza y Universitario

El fútbol peruano sigue manteniéndose en los corazones de miles de fanáticos. Los grandes encuentros que se disputan no solo desatan pasión en los amantes del fútbol, sino también anima a los espectadores a apostar en ChaskiBet y ganar a lo grande.

HOY: Ayacucho FC vs. Universitario (1:15 p.m. ) en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador

Universitario viene de ganar en la jornada pasada por 3 a 1 a Cienciano. En esta oportunidad, los cremas esperan repetir el plato frente a Ayacucho FC, que también llega entonado por sus dos triunfos consecutivos (ante San Martín y Municipal).

HOY: Alianza Lima vs. Dep. Municipal (3:30 p.m. ) en el Miguel Grau del Callao

Alianza Lima, con once puntos en la Fase 2, está consiguiendo los resultados esperados y hoy buscará la tercera victoria consecutiva para continuar en los primeros lugares de la tabla.

Sin embargo, Deportivo Municipal no será una presa fácil. Pese a la última derrota con Ayacucho, el conjunto edil tiene las herramientas necesarias para complicar a cualquier rival que se le cruce en el camino.

A primera hora, a las 11 de la mañana, Sporting Cristal se medirá frente a César Vallejo en un partido que también promete estar al rojo vivo. Ambas escuadras pelean por ganar la Fase 2.

COMBINADA 1

S. Cristal vs. César Vallejo (+2.5 goles) 1.93

Ayacucho FC vs. Universitario (V) 2.42

Alianza Lima vs. Dep. Municipal (L) 1.66

Cienciano vs. Sport Huancayo (L) 1.90

PSG vs. Estrasburgo (+2.5 goles) 1.39

Cuota: 20.48 | Apuesta: 10 soles | Ganancia: 204.76 soles

COMBINADA 2

Chelsea vs. Crystal Palace (L) 1.25

Alianza Lima vs. Dep. Municipal (+1.75 goles) 1.36

Benfica vs. Arouca (L)1.17

Norwich vs. Liverpool (V) 1.34

Alavés vs. Real Madrid (V) 1.45

Cuota: 3.86 | Apuesta: 20 soles | Ganancia: 77.29 soles.

COMBINADA 3

Norwich vs. Liverpool (V) 1.34

Everton vs. Southampton (+1.75 goles) 1.42

Chelsea vs. Crystal Palace (L) 1.25

Ayacucho FC vs. Universitario (EV) 1.41

Alianza Lima vs. Dep. Municipal (LE) 1.19

Cuota: 3.99 | Apuesta: 30 soles | Ganancia: 119.73 soles.