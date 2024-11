ChaskiBet: Juventus buscará su primera victoria en la Serie A

Juventus vs. Empoli (28 de agosto, 1:45 p. m.)

En la primera fecha, Juventus no pudo ver la victoria frente al Udinese; sin embargo, en su segundo partido de la liga, el equipo de Cristiano Ronaldo saldrá al campo de juego para obtener sus primero puntos y subir en la tabla.

Fiorentina vs. Torino (28 de agosto, 1:45 p. m.)

Tanto la Fiorentina como Torino no tuvieron un buen debut en la Serie A; no obstante, ambos clubes no tendrán piedad para demostrar su buen fútbol y ser los principales protagonistas de la segunda fecha. ¿Quién de los dos obtendrá la victoria?