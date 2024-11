Enorme pozo asciende a S/ 1,3 mil millones y podría caer en el Perú: ¿cómo se puede participar online?

“El Mega Millions no solo es la mayor lotería del mundo del momento, sino que podría llegar a repartir la mayor bolsa del fin de año”, agrega.

¿Cómo sé si gané algo en el Mega Millions? Sebastián contesta que se si compran los boletos a través de TheLotter , no se necesita comprobar los resultados cada vez que se participe en una lotería. TheLotter notifica sobre los resultados y premios cada vez que alguien gana. También se pueden ver los detalles de cada sorteo y premios en la cuenta privada de cada usuario.

“Ninguno de nuestros usuarios ganadores ha pagado, ni pagará, un solo centavo a TheLotter por sus ganancias”, comenta y agrega que en el sitio web ya se cobra una tarifa por el servicio de mensajería. Una vez que alguien gana, ya sea un premio grande o pequeño, este es completamente del usuario y no se le cobra comisiones”.

TheLotter no es una lotería ni un sitio web de apuestas. Es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las reglas de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane los premios, sea o no residente de ese país.