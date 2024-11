ChaskiBet: Perú buscará la victoria ante Venezuela en las Eliminatorias Qatar 2022

Hoy a las 8 p. m., la selección peruana se jugará la vida para clasificar al próximo mundial. La tarea no será fácil, puesto que los dirigidos de Ricardo Gareca no solo deberán ingeniárselas para ganar, sino también demostrar su buen fútbol como en las eliminatorias pasadas.

La ‘bicolor’ tuvo un gran resultado frente a Uruguay al quedarse con un punto; sin embargo, esto no será suficiente para seguir en el camino rumbo a Qatar 2022. No obstante, Venezuela no la pasó nada bien en la jornada pasada al caer 3 a 1 contra Argentina.