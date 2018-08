Dillashaw vs Garbrandt EN VIVO ONLINE vía FOX Action: hora, canal y cartelera del UFC 227 [GUÍA TV]

El UFC 227 estará cargado de muchas emociones este sábado 4 de agosto (5.30 p.m. (preliminares) y 9.00 p.m. (estelares) - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Sports, FOX Action Play, UFC y Fighting Sports Network) con el combate que protagonizarán TJ Dillashaw y Cody Garbrandt por el cinturón peso gallo.

TJ Dillashaw y Cody Garbrandt comandarán la cartelera estelar del UFC 227 a desarrollarse en la jaula del Staples Center de Los Ángeles, California, mientras que la batalla coestelar se trata de un duelo de la división mosca entre el campeón Demetrious Johnson, quien buscará su duodécima defensa consecutiva frente al olímpico Henry Cejudo.

En el pesaje de la báscula del UFC 227, TJ Dillashaw y Cody Garbrandt no presentaron problemas al llegar a las 135 y 134.75 libras, respectivamente. La situación fue la misma para los coestelares Demetrious Johnson y Henry Cejudo, quienes macaron 125 y 124.5.

La primera pelea demostró que de hecho están muy familiarizados con los reglajes de cada uno, y que cualquiera de los dos puede obtener una victoria. Parece que TJ Dillashaw mejora cada vez que sale, y es muy consciente de las habilidades de Cody Garbrandt. Sin embargo, casi ha pasado un año de esa magnífica pelea y todo puede suceder en este UFC 227.

UFC 227: CARTELERA OFICIAL (FOX ACTION)

Cartelera estelar (FOX Action)

Peso gallo: TJ Dillashaw (c) vs. Cody Garbrandt

Peso mosca: Demetrious Johnson (c) vs. Henry Cejudo

Peso medio: Thiago Santos vs. Kevin Holland

Peso paja femenino: Polyana Viana vs. JJ Aldrich

Peso pluma: Cub Swanson vs. Renato Moicano

Tarjeta preliminar (Fox Sports 1)

Peso gallo: Pedro Munhoz vs. Brett Johns

Peso gallo: Ricky Simon vs. Montel Jackson

Peso gallo: Ricardo Ramos vs. Kyung Ho Kang

Peso pluma: Matt Sayles vs. Sheymon Moraes

Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass)

Peso mosca: Jose Torres vs. Alex Perez

Peso paja femenino: Danielle Taylor vs. Zhang Weili

Peso gallo: Marlon Vera vs. Wuliji Buren

UFC 227: CANALES Y GUÍA TV

A partir de las 5.30 p.m. (hora peruana)

UFC 227: FOX Sports - Preliminares

Movistar: canal 501

DirecTV: canal 604

Claro TV: canal 61

UFC 227: FOX Sports HD - Preliminares

Movistar HD: canal 744

DirecTV HD: canal 1604

Claro TV HD: canal 517

UFC 227: FOX Action - Maind card

A partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: canal 184 / 197

DirecTV: canal 561

Claro TV: canal 325 y 326

UFC 227: Fox Action HD - Main card

Movistar TV: canal 788

DirecTV: canal 1561

Claro TV: canal 333 y 623

México (TDT): Canal 38.1 (Argentina)

Satélite

Chile (TuVes HD): Canal 530 (SD)

Ecuador (CNT TV): Canal 800 (HD)

Cable

Bolivia (Tigo Star): Canal 716 (HD)

Ecuador: Canal 93 (SD) y Canal 593 (HD)

Perú: Canal 69 (SD) y Canal 526 (HD)

Ecuador (Grupo TV Cable): Canal 212 (SD) y Canal 307 (HD)

UFC 227: HORARIO, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

España (domingo 8 de abril): 0.30 a.m. (preliminares) ; 4.00 a.m. (Main card)

España: 4.00 a.m. (Main card) domingo 8 de julio

Ecuador: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Argentina: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Chile: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Brasil: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Uruguay: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

México: 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.30 p.m. (preliminares) ; 7.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m. (preliminares) ; 9.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva Jersey): 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Estados Unidos (Nueva York): 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Bolivia: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

República Dominicana: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Paraguay: 7.30 p.m. (preliminares) ; 11.00 p.m. (Main card)

Puerto Rico: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Venezuela: 6.30 p.m. (preliminares) ; 10.00 p.m. (Main card)

Honduras: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Guatemala: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

El Salvador: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

Nicaragua: 4.30 p.m. (preliminares) ; 8.00 p.m. (Main card)

¿CÓMO VER EL UFC 227?

La transmisión del evento UFC 227 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 227 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 227 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal de Fighting Sports Network.

¿Cómo ver UFC 227: Dillashaw contra Garbrandt con una VPN en 3 pasos sencillos?

Escoge una VPN que sea buena para ver en streaming y que tenga servidores en Estados Unidos, y suscríbete. CyberGhost VPN es el más recomendado para esto.

Conéctate a un servidor estadounidense para que parezca que estás ubicado en Estados Unidos.

Compra el evento de pago a la carta (puedes usar PayPal) y disfruta