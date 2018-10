Khabib, rival de McGregor en el main card del UFC 229, recibe mala noticia previo al combate

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov prometen sacar 'chispas' dentro del octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 6 de octubre (9.00 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía FOX Premium Action) por el combate estelar del UFC 229. Lamentablemente, el 'Ruso Invencible' no podrá tener el apoyo de su padre detrás de la jaula, ya que el pedido de visa no fue aprobado.

Abdulmanap, progenitor de Khabib Nurmagomedov, confirmó la mala noticia a su hijo a pocos días de realizarse la pelea frente a Conor McGregor: "Fui a la embajada de Estados Unidos en Estambul, Turquía, el viernes, pero no me aceptaron", dijo. Sin duda, Khabib esperaba verlo en esta pelea que, para él, es considerada como la mejor de su carrera desde que llegó al UFC.

No es la primera vez que sucede. Anteriormente, el padre de Khabib Nurmagomedov intentó viajar a Norteamérica para el UFC 223, cuando derrotó a Al Iaquinta por decisión unánime, pero tampoco tuvo éxito.

Khabib Nurmagomedov, de 30 años, registra un récord invicto de 26 peleas sin perder (incluyendo ningún round en su contra), mientras que Conor McGregor no pelea en el UFC desde noviembre de 2016, cuando venció al estadounidense Eddie Álvarez por nocaut técnico. Aquel triunfo le sirvió para coronarse como campeón de peso ligero.

Conor McGregor, el hombre que supo estar en la cima de UFC, perdió ante Floyd Mayweather en un combate realizado bajo las reglas del boxeo en septiembre del 2017.

El jueves 4 de octubre, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov tendrán un último careo para antes de la pelea del sábado por el UFC 229.

