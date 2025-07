Ben Askren reaparece con un mensaje desde el hospital, donde enfrenta su batalla más dura: "Morí 4 veces"

Ben Askren reapareció públicamente por primera vez para compartir la delicada situación médica que ha enfrentado, luego de ser sometido a un exitoso trasplante de doble pulmón tras sufrir una neumonía mortal. "No recuerdo nada del 28 de mayo al 2 de julio. Bueno, solo morí cuatro veces, donde el corazón se paró unos 20 segundos (...) Así que, hombre, la efusión de cariño de la comunidad de la lucha libre fue increíble", expresó el exluchador de artes marciales mixtas, quien se mostró con una apariencia irreconocible.

Ben Askren, exluchador de la UFC, comparte un emotivo video

Desde un hospital en Wisconsin, Ben Askren conmovió a los seguidores al publicar un video en el que explica las alteraciones físicas que ha experimentado. Cabe recordar que, a inicios del mes de junio, su esposa Amy informó por medio de sus redes sociales la crítica situación que atravesaba el luchador de la UFC tras ser hospitalizado por neumonía y una infección por estafilococo.

Sin embargo, Askren confesó que no recuerda nada de lo ocurrido y que tuvo que leer el diario de su pareja para entender lo que su familia vivió durante ese tiempo. "Solo morí cuatro veces, y el reloj se paró unos 20 segundos. No es lo ideal. Salí adelante y recuperé bastante fuerza", manifestó en el video publicado en Instagram.

La gravedad de su condición lo llevó a un trasplante doble de pulmón. Además, a consecuencia de su condición, presentó radicales cambios: "De hecho ayer me subí a la báscula y pesaba 67 kilos. No había pesado 67 kilos desde que tenía 15 años. Así que perdí 23 kilos en 45 días. Vaya, fue una batalla, aunque no recuerdo la mayor parte", comentó desde la cama del hospital luciendo un rostro distinto con una barba prominente y una melena descuidada.

Por último, se sintió agradecido por todo el cariño que recibió, sintiéndose motivado para seguir aportando en su recuperación. "Los quiero mucho. Los aprecio. Así que les agradezco todo. Espero que les guste la actualización. Y como dije, más adelante, quizás Amy y yo podamos detallar todo un poco más", finalizó Askren.

Carrera de Ben Askren en las Artes Marciales

Ben Askren inició su carrera profesional en las Artes Marciales con un récord de 19-0 en la MMA. Además, disputó peleas por los títulos de Peso Wélter de Bellator y ONE Championship. En 2019, se unió a la UFC, aunque tuvo una corta trayectoria al conseguir solo tres luchas en el octágono debido por lesiones en la cadera. Tres años después volvió aparecer en el boxeo profesional contra Jake Paul.