Khabib Nurmagomedov justificó el pleito que se generó después de la pelea con McGregor [VIDEO]

Luego de haber protagonizado el incidente más vergonzoso de la UFC, Khabib Nurmagomedov brindó declaraciones para explicar las provocaciones en las que habría caído para terminar con un ring extra de boxeo, fuera de la lucha que tuvo con Conor McGregor.

El ganador de la pelea más importante del momento de UFC, Khabib, dio la cara tras el bochornoso incidente que pasó en Las Vegas el pasado sábado al atacar al equipo del irlandés en lugar de celebrar su victoria, asegurando que se trató de una respuesta a las provocaciones de McGregor.

"Primero que todo quiero pedir perdón a la Comisión Atlética, a Nevada, a Las Vegas. Sé que no he mostrado mi mejor cara, soy una persona, pero no puedo entender cómo la gente habla de mi salto después del combate. Por qué no hablamos que él hizo malos comentarios sobre mi religión, mi país, mi padre..", expresó.

Y es que, las consecuencias que traería la gresca extradeportiva entre los integrantes de los equipos de Khabib y McGregor, serían drásticas, incluso el ruso podría quedarse sin el título, además bolsa de dos millones de dólares de premio es retenida.

EL DATO

“No puedo asegurar al 100% que Khabib siga siendo el campeón. No tiene que preocuparse por mí. La investigación la está llevando la Comisión Atlética de Nevada. Puede haber sanciones, multas, suspensiones", expresó Dana White, presidente de la UFC.