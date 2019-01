Manny Pacquiao promete noquear a Adrien Broner el próximo 19 de enero en Las Vegas [HORA Y CANAL]

Manny Pacquiao, con récord de 60 victorias, 7 derrotas y 2 empates (39 por KO) ,volverá a ponerse los guantes de boxeo el sábado 19 de enero en el cuadrilátero del Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas para enfrentarse contra el estadounidense Adrien Broner, quien registra 33 triunfos y 3 derrotas (24 por KO).

El filipino, campeón del mundo de peso Welter de la AMB, tuvo su último pelea en julio del 2018 donde derrotó por nocaut al argentino Lucas Matthysse en Kuala Lumpur, su primera victoria por esa vía desde que lo hiciera en noviembre de 2009 ante otro púgil estadounidense, el boricua Miguel Ángel Cotto.

Ahora, 'Pacman' espera vencer a Adrien Broner por esa misma vía cuando lo tenga frente a frente.

"Voy a estar buscando el nocaut. Me siento muy bien, seguro de mi preparación y de la última pelea que tuve, así que el objetivo es noquear. Quiero que la gente vea que está de vuelta el Manny Pacquiao que conoce, el explosivo", declaró Manny Pacquiao, quien ayer abrió las puertas de su campo de entrenamiento en el Wild Card Gym, en Hollywood, California.

"Hemos trabajado muy duro para dar lo mejor que tengo, esto es un buen reto para mí. Siento que será emocionante porque vengo a dar todo lo que tengo. Creo que la clave en esta pelea será la velocidad", agregó.

Sobre si desea volver a pelear frente a Floyd Mayweather nuevamente, Manny Pacquiao argumentó que solo piensa en derrotar a Adrien Broner.

"No estoy pensando en eso (la segunda con Mayweather), voy una pelea a la vez, la pregunta con Mayweather quizá deba llegar después del 19 de enero. Mi enfoque es Adrien Broner y nada más, no tomo a la ligera a mis rivales y no lo voy a hacer ahora", dijo Manny Pacquiao, quien llegará al pleito con 40 años.

