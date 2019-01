TJ Dillashaw vs Henry Cejudo EN VIVO ONLINE por FOX Sports: fecha, día, hora, canal y cartelera del UFC Fight Night 143

UFC EN VIVO ONLINE: TJ Dillashaw y Henry Cejudo, campeones de las divisiones peso gallo y mosca del UFC, se enfrentarán este sábado 19 de enero (8.00 p.m. - hora peruana; 10.00 p.m. - hora argentina) en el octágono del Barclays Center, de la ciudad de Broklyn, Nueva York, en el evento estelar del UFC Fight Night 143. La trasmisión en directo para Perú y Latinoamérica se vivirá a través de la señal de FOX Sports; mientras que la cadena ESPN y el servicio streaming UFC Fight Pass pasarán todas las peleas para los Estados Unidos.

Tras dos victorias consecutivas sobre su excompañero de equipo Cody Garbrandt, el peleador estadounidense TJ Dillashaw hará su segunda de defensa de su cinturón peso gallo; pero esta vez bajando a las 125 libras (56,7 kilos) para enfrentar a Henry Cejudio, actual monarca de la división peso mosca, quien viene de derrotar a Demetrious Johnson.

Serán cinco asaltos infartantes donde la velocidad de sus golpes y piernas de TJ Dillashaw pondrán a prueba al buen grappling que posee Henry Cejudo.

La intención de TJ Dillashaw es igualar el récord de doble campeón que hasta la fecha han conseguido Conor McGregor, Daniel Cormier, Georges St-Pierre y Amanda Nunes. No obstante, también desea el tercero.

“Obtener este segundo título es simplemente un requisito para obtener un tercero. Quiero conseguir tres cinturones para demostrar que soy el mejor peleador libra por libra del planeta”, dijo TJ Dillashaw en una reciente entrevista.

Henry Cejudo, por su parte, aclaró que hará todo lo posible por impedir que TJ Dillashaw logre su objetivo.

“Seré muy honesto, no sé qué está pensando UFC, no sé cómo están pensando. Sabes en qué estás pensando, pero no es tan fácil, pero es solo un camino por recorrer. Pero voy a hacer el mío, voy a pelear por mi división, voy a vencer a este tipo la noche del sábado, y la división de peso mosca no va a ninguna parte. Eso es todo lo que podría decirte”, dijo Henry Cejudo.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: UFC EN VIVO, TJ DILLASHAW VS. HENRY CEJUDO

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Holanda: 2.00 a.m. (domingo 18 de enero)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 18 de enero)

GUÍA DE CANALES TV: UFC EN VIVO, TJ DILLASHAW VS. CEJUDO

Perú: FOX Sports.

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports )

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

CARTELERA ESTELAR UFC: DILLASHAW VS. CEJUDO, FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y ESPN (EE.UU.)

Peso mosca: Henry Cejudo (c) vs. TJ Dillashaw a​

Peso pesado: Greg Hardy vs. Allen Crowder

Peso ligero: Gregor Gillespie vs. Yancy Medeiros

Peso mosca: Joseph Benavidez vs. Dustin Ortiz

Peso mosca femenino: Paige VanZant vs. Rachael Ostovich

Peso semipesado: Glover Teixeira vs. Karl Roberson

CARTELERA PRELIMINAR UFC: DILLASHAW VS. CEJUDO, FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA) Y ESPN (EE.UU.)

Peso ligero: Donald Cerrone vs. Alexander Hernandez

Peso mosca femenino: Joanne Calderwood vs. Ariane Lipski

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. Vinicius Moreira

Peso gallo: Mario Bautista vs. Cory Sandhagen

Peso ligero: Dennis Bermudez vs. Te Edwards

Peso wélter: Belal Muhammad vs. Geoff Neal

Peso wélter: Chance Rencountre vs. Dwight Grant

