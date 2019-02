Man Bok Park cuestiona el rendimiento de las voleibolistas

El exentrenador de la Selección Peruana de Vóley, Man Bok Park, expresó con la sinceridad y rudeza que le caracteriza su perspectiva sobre el retroceso del voleibol peruano, como la falta de compromiso de las jugadoras, a entrenadores sin experiencia y una institución que no existía como sostén necesaria para el deporte de la net alta.

“El nivel de nuestro vóley ha bajado significativamente. Y eso lo podemos ver en el ranking mundial: estamos muy alejados de los primeros lugares. Por años nos mantuvimos en el cuarto lugar del mundo, sin bajar del top 10. Eso ahora es recuerdo”, afirmó en una entrevista con el portal web fpv.pe

Del mismo modo, Man Bok Park agregó: “Antes, cuando pedíamos jugar con equipos europeos de potencia, se peleaban por jugar con nosotros. Ahora simplemente no existimos en el concierto mundial. Obviamente, cuando no tenemos resultados, incluso los auspiciadores no abundan, provocando otro problema: la falta de recursos económicos para trabajar con tranquilidad”.

Para "Míster Park", objetivo primordial de la blanquirroja ser estar presentes en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. “A partir de allí podríamos hablar de un resurgir del vóley peruano. Los Juegos Panamericanos serían sólo un ensayo para el preolímpico, que debe ser el gran objetivo. Esto lo compartí con el profesor Hervás”, sentenció.