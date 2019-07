Panamericanos Lima 2019: Todo lo que debes saber si asistirás a la inauguración de Lima 2019

Lima 2019 | Los Juegos Panamericanos Lima 2019 ya iniciaron en cuanto a competencias se refiere, pues diferentes atletas ya se desempeñan en diferentes disciplinas desde el último miércoles, sin embargo, la ceremonia de inauguración de dicho torneo de talla internacional que se realiza en suelo peruano, todavía se dará este viernes, por ello, si piensas asistir y aún tienes dudas sobre el mega evento, conoce todos los detalles en esta nota, y asegúrate de no dejar pasar ni un solo detalle.

En primer lugar vale recalcar la importancia de este torneo, pues los Juegos Panamericanos Lima 2019 reunirán a cerca de 7 mil deportistas de diferentes países en nuestra capital, esto para que los mismos puedan medirse en diferentes competencias y alcanzar alguna presea y lugar en el podio de cada categoría. Cabe señalar además, que los Panamericanos 2019 tendrán competencias que serán clasificatorias a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La ceremonia de inauguración de estos Juegos Panamericanos Lima 2019 se realizará en el Estadio Nacional, casa de la Selección Peruana de Fútbol y que tiene la capacidad de albergar a 50 mil personas, por ello, quienes asistan tendrán el lujo de deleitarse con un escenario muy bien cuidado y de alta categoría, pues el Coloso de José Díaz ha llegado a ser considerado como uno de los mejores estadios de Sudamérica.

Juegos Panamericanos 2019: Recomendaciones para la inauguración de Lima 2019

El ingreso de los asistentes al Estadio Nacional será desde las 3:00 p.m. y, una vez iniciada la ceremonia de inauguración (6:00 p.m.), se cerrarán las puertas. Cabe señalar que el acceso al estadio será exclusivamente portando DNI y ticket de ingreso.

Juegos Panamericanos 2019: ¿Qué artistas se presentarán en la ceremonia de inauguración?

Al ser este, un espectáculo de talla internacional; los organizadores del evento que se realizará en el Estadio Nacional, han optado por contar con artistas de talla mundial. Serán un aproximado de 1,700 figuras artísticas que se darán cita en dicho lugar para ser parte de esta celebración, algunos de ellos son: Luis Fonsi, Juan Diego Flórez, Sandra Muente, Shantall Young, Guillermo Bussinger y Pelo D’Ambrosio, sin embargo, también se contará con la presencia de bailarines, acróbatas y diferentes espectáculos de música e n vivo, que pondrán la fiesta en el arranque oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¡El gran @LuisFonsi ya está listo para #Lima2019! ✨ A pocos días de la inauguración de los Juegos Panamericanos, de la cual será una de las estrellas, nos invita a ser parte de esta gran celebración. ¡Mira el video aquí! ⬇#JugamosTodos #PanamSports pic.twitter.com/xKK8eeSvYV — Lima 2019 #JugamosTodos🏅 (@Lima2019Juegos) July 23, 2019

Juegos Panamericanos 2019: ¿Cómo llegar al Estadio Nacional?

El ingreso principal para el Estadio Nacional será por la zona norte, para llegar hasta este lugar se deberá acceder desde la Av. Bauzate y Meza y Av. José Díaz. Para poder llegar desde la Estación Central del Metropolitano, se tendrá que bordear el parque de Lima por la Av. Paseo de la República, sin embargo, cabe señalar que para poder acceder hasta el Estadio Nacional se deberá usar únicamente los medios de transporte público, ya que no se permitirá el acceso de vehículos particulares. Otro de los puntos importantes para el acceso a estas calles, es saber que la Av. Petit Thouars y las vías transversales del Estadio Nacional se encontrarán cerradas. Asimismo, se supo que, desde las 00:00 horas del viernes 26 de julio (mismo día del evento) hasta las 4:00 p.m. del sábado 27 las calles aledañas al Nacional se cerrarán desde las siguientes horas:

Desde las 00:00 horas del viernes 26 hasta las 04:00 horas del sábado 27 de julio:

Ca. Parque de la Reserva, desde la Auxiliar de Paseo de la República, continuando por el Jr. Enrique Barrón, seguido por el Jr. Emilio Fernández Barrón hasta la Av. Petit Thouars.

Ca. Benjamín Roca García, desde la Av. Petit Thouars hasta la Av. Arequipa.

Ca. José Díaz, desde la Auxiliar de Paseo de la República, continuando por Jr. Madre de Dios hasta la Av. Arequipa.

Desde las 12:00 horas del viernes 26 hasta las 04:00 horas del sábado 27 de julio:

Av. Arequipa, desde la Av. Pardo de Zela hasta la Av. 28 de Julio.

Av. La Peruanidad, desde la Av. Horacio Urteaga hasta la Av. 28 de Julio.

Av. Pardo de Zela, sentido Este a Oeste, desde la Av. Ignacio Merino hasta la Av. Petit Thouars.

Jr. Manuel Candamo, Jr. Bartolomé Herrera, Jr. Emilio Althaus y Jr. Manuel Segura, desde Av. Ignacio Merino hasta la Av. Petit Thouars.

Jr. Manuel del Pino, Jr. Teodoro Cárdenas, Ca. Enrique Villar, Jr. Mariano Carranza y Av. Alejandro Tirado (ambos sentidos), desde Jr. Montero Rosas hasta la Av. Petit Thouars.

Otro de los puntos de suma importancia para vivir la experiencia que nos dará la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 son:

No llevar botellas, envases de vidrio.

No llevar alimentos procesados.

No llevar bebidas alcoholicas.

No llevar pancartas y/o banderas grandes (de más de 1 m x 2 m)

No llevar banderolas.

No llevar armas.

No llevar aerosoles.

No llevar bengalas.

No llevar fuegos artificiales.

No llevar mascotas.

Todas estas recomendaciones las dio a conocer la organización de Lima 2019, además se supo que quienes lleven los objetos antes mencionados, serán retenidos en la puerta del Estadio Nacional. A tomar las precauciones.

Qué canales transmitirán los Panamericanos Lima 2019?

A continuación, podrás revisar la guía de canales que transmitirán los Panamericanos Lima 2019 durante su realización. La ceremonia oficial inicia el viernes 26, pero dos días antes se iniciarán algunas pruebas y podrán ser seguidas en vivo. Conoce dónde verlo a continuación.



Perú: Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya