Egan Bernal es el primer campeón sudamericano del Tour de Francia 2019 [VIDEO]

El Tour de Francia es una competición dominada por la escuela europea, pero hoy domingo la historia fue otra. Egan Bernal rompió todos los esquemas y se convirtió en el primer ciclista de Sudamérica en ganar el mítico certamen y uno de los más jóvenes en hacerlo: solo tiene 22 años y su futuro, da miedo.

Y es que el deportista colombiano es uno de los más completos en el mundo de las dos ruedas, ya que domina ciclismo de ruta y montaña como casi nadie. Bernal ha sido uno de los favoritos para llevarse el Tour desde el inicio, pero lograrlo no era nada fácil conseguirlo. Lo hizo con un tiempo de locura: 82 horas y 57 minutos.

El nacido en Zipaquirá se ganó el corazón de toda la afición por su humildad y talento, tanto fuera como fuera de la pista. "No sé qué va a pasar. Puede que no aguante a las carreras de tres semanas y me dé cuenta que seré un simple gregario en el futuro", sostuvo varios días atrás.

Egan Bernal cruza la meta del Tour de Francia

En la etapa 20 disputado ayer sábado no pudo terminar debido a las malas condiciones climáticos en gran parte del trayecto y de los 130 kilómetros a recorrer, solo se hizo 59.5. El "ganador" fue el italiano Vicenzo Nibali, pero este incidente le benefició a Bernal porque los tiempos indicaban que quedaba primero en la tabla general.

El colombiano tenía “todo” para consagrarse en el vigente campeón esta tarde en la última fase. Lo logró. El último esprint del Tour lo ganó Caleb Ewan, su tercera coronación en el certamen. Sin embargo, el protagonista era Bernal, que andaba más atrás y apenas cruzó la meta, familiares, amigos, compañeros e hinchas fueron a felicitarlo.

Egan Bernal en el podio del Tour de Francia

El orgullo latinoamericano por primera vez subió a lo más alto de los Campos Elíseos y sintió la gloria. “No puedo entender lo que está pasando. Necesitaré unos días, es increíble. Me llevará unos días darme cuenta de lo que he logrado”, exclamó el apodado ‘escarabajo’ al intentar asumir que es campeón.

Su compañero de equipo, el británico Geraint Thomas, quedó segundo y tercero finalizó el holandés Steven Kruijswijk. Otros compatriotas de Egan Bernal también terminaron en el top 10. Estos fueron Rigoberto Urán y Nairo Quintana, séptimo y octavo respectivamente.