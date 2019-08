Mauricio Fiol tras dar positivo: “No descarto un problema de sabotaje” [VIDEO]

Perú ha tenido una semana de locura en los Panamericanos Lima 2019 con las medallas obtenidas y las presentaciones de los deportistas nacionales. Sin embargo, el jueves pasado todo el país se paralizó con el anuncio de Mauricio Fiol, donde reveló que dio positivo en el control antidoping y por la misma sustancia, estanozolol.

Fiol fue despojado de la medalla de plata obtenida en los Juegos de Toronto 2015 y contra todo pronóstico se logró meter en la lista de nadadores que competirán Lima 2019. Hoy domingo hizo su descargo para las cámaras de “Cuarto Poder” y nuevamente aseguró su inocencia; incluso no descarta que lo han podido perjudicar adrede.

“Una de las posibilidades es que sea un problema de contaminación y otra, que no descarto, es de un sabotaje. Si bien ahorita no puedo apuntar hacia alguien, voy a buscar cómo ha sido. Voy a tratar todo para demostrar mi inocencia porque esto no me está afectando solo a mí, sino también a mi familia y la gente que ha estado peleando conmigo hace cuatro años. Es mucho más grande”, sostuvo.

“Jamás he consumido una sustancia prohibida, no tendría ninguna lógica que lo haga. He peleado 4 años para los Juegos Panamericanos en mi país y he dejado todo por mi deporte. Para mí esto no solo se trata de una medalla, sino de un estilo de vida. Quisiera dedicarme a formar atletas y tener una academia de natación, cosa que se ha visto frustrada por una situación que desconozco”, agregó Fiol.

Mauricio Fiol y su “reclamo” previo a Lima 2019

El atleta peruano dio positivo en dos de los cuatros controles respectivos de antidoping realizado, pruebas obligatorias para disputar en los Panamericanos del país. Él formaba parte de dos categorías: 200 metros libres y como parte del equipo de relevos; ninguna es su especialidad.

Y es que hubo una polémica con la Federación Deportiva Peruana de Natación debido a que Fiol quería que lo dejen participar en Mariposa, que es el estilo que más domina y el cual brilló en los Juegos de Canadá. Al final, le negaron el pedido pese al reclamo en todos los medios posibles y aceptó lo indicado.

Mauricio Fiol y su descargo en Cuarto Poder