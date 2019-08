Marcha atlética 50 km [EN VIVO] por los Juegos Panamericanos 2019 vía Latina

Lima 2019 | Marcha atlética 50 km EN VIVO ONLINE | Este domingo 11 de agosto se desarrollará la marcha atlética de hombres y mujeres en el marco de los Juegos Panamericanos. La competencia se realizará desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y tendrá como punto de partida al Parque Kennedy del distrito de Miraflores. La transmisión de dicho evento deportivo estará a cargo de Latina, Panamericana Televisión, TV Perú y Movistar TV 19, sin embargo, Líbero.pe tendrá el minuto a minuto de toda la competencia y podrás seguir desde aquí todos los pormenores y detalles que en la marcha se den.

Este evento deportivo servirá como el cierre de oro para las competencias de los Juegos Panamericanos 2019. Los atletas que participen en dicha competencia tendrán el lujo de ser el cierre definitivo de Lima 2019. Esta jornada, contará con presencia de peruanos que vestirán la ‘Blanquirroja’ para poder hacerse de algún lugar en el podio principal, conoce aquí de quiénes se tratan y apóyalos.

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km femenino | Lista de competidores

-Viviane Santana (BRA)

-Elianay Santana (BRA)

-Johana Ordóñez (ECU)

-Paola Pérez (ECU)

-Kathleen Burnett (USA)

-Stephanie Casey (USA)

-Mayra Herrera (GUA)

-Mirna Ortíz (GUA)

-Evelyn Inga (PER)

-Yoana Caballero (PER)

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km masculino | Lista de competidores

-Ronal Quispe (BOL)

-Caio Oliveira (BRA)

-Mathieu Bilodeau (CAN)

-Diego Pinzón (COL)

-Jorge Ruiz (COL)

-Cristian Chocho (ECU)

-Claudio Villanueva (ECU)

-Nicholas Christie (USA)

-Matthew Forgues (USA)

-Bernardo Barrondo (GUA)

-Erick Barrondo (GUA)

-Horacio Nava (MEX)

-Isaac Palma (MEX)

-Luis Campos (PER)

Si piensas asistir a este evento deportivo y vivir la adrenalina que en él se viva con los participantes, aquí te contamos cómo poder hacerlo: en primer lugar, la asistencia a esta competencia es totalmente gratuita; la marcha iniciará desde la altura del Parque Kennedy en el distrito de Miraflores, desde allí, cientos de fanáticos y deportistas, alentarán a los atletas que se den cita en la competencia.

Cabe señalar que las avenidas aledañas en este distrito estarán restringidas para la facilidad de los atletas que participen en la mencionada marcha en el marco de los Juegos Panamericanos 2019. Las avenidas Ricardo Palma hasta Alfredo Benavides, se cerrarán desde las 00:00 horas del domingo hasta las 3:00 p.m, así que si estarás cerca a dichas zonas, deberás tomar precauciones y tomar rutas alternas.

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km femenino | Horarios en el mundo

Perú 7:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 7:00 am.

Ecuador 7:00 am.

Colombia 7:00 am.

Bolivia 8:00 am.

Paraguay 8:00 am.

Venezuela 8:00 am.

Brasil 9:00 am.

Argentina 9:00 am.

Chile 9:00 am.

Uruguay 9:00 am.

España 2:00 pm.

Con el fin de garantizar la tranquilidad y bienestar del evento deportivo que se realizará este domingo por los Juegos Panamericanos, el Comité Organizador de dicho certamen brindó algunas medidas que deberán ser tomadas en cuenta para respetar el paso de los atletas que se desempeñen en esta competencia.

-No tirar objetos a la pista de competencia.

-No echar agua a los atletas.

-No interferir en el circuito.

-No llevar mascotas ya que estas se pueden escapar y pueden irrumpir en la competencia.

-Respetar el cierre de vías que se darán por la competencia.

Marcha Atlética en Lima 2019 | Calles que se cerrarán

-Av. José Larco, desde el Ovalo de Miraflores hasta la calle Tarata

-Av. Diagonal, desde el Óvalo de Miraflores hasta la calle Schell

-Calle Bellavista, desde la calle Berlín hasta la Av. José Pardo

-Calle Mártir José Olaya, desde la Av. Diagonal hasta la Av. José Pardo

-Calle Schell, desde la Av. José Larco hasta la Av. Diagonal

-Av. José Pardo (sentido Oeste a Este), desde la Calle Bellavista hasta el -Óvalo de Miraflores

Marcha Atlética en Lima 2019 | Vías alternas

-En sentido Este a Oeste: Av. José Pardo - Av. Jorge Chávez – Calle José Gálvez – Av. Diagonal – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma.

-Sentido Oeste a Este: Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

-Sentido de Sur a Norte: Av. José Larco – Av. Benavides – Av. La Paz – Av. Ricardo Palma – Av. Petit Thouars – Jr. Gonzales Prada – Calle Enrique Palacios – Av. Comandante Espinar – Av. José Pardo.

-Sentido Norte a Sur: Av. Arequipa – Calle Enrique Palacios – Calle Elías Aguirre – Av. Grau – Calle José Gonzales – Av. Diagonal.