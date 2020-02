Super Bowl EN VIVO: Las cinco preguntas acerca del Chiefs vs 49ers

Ya está todo listo para que arranca la edición número 54 del Super Bowl, considerado el evento deportivo más importante en Estados Unidos y que volverá a acaparar toda la atención del deporte a nivel mundial.

Sin embargo, siempre hay preguntas por parte de aquellas personas que no son seguidores del fútbol norteamericano, pero que sí ven la Super Bowl. Y es que este duelo entre Chiefs y 49ers está en juego no solo el título de la NFL, sino también otras cosas por todo lo que genera.

1. ¿Por qué los Chiefs y 49ers disputarán la Super Bowl 54?

La final de la NFL se disputa el primer domingo del mes de febrero de cada año. Para esta edición, los Chiefs y los 49ers se ganaron su derecho al salir campeones en sus respectivas conferencias, la Americana (AFC) y la Nacional (NFC).

